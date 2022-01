Klasyczny Tomb Raider uruchomiony na Game Boy Advance. Robi wrażenie

Społeczność graczy wciąż zaskakuje.





Tomb Raider z 1996 r. udźwignięty przez Game Boy Advance

Tomb Raider z 1996 roku został właśnie uruchomiony na przenośnej konsoli Game Boy Advance. Gra działa zaskakująco dobrze biorąc pod uwagę ograniczenia techniczne urządzenia oraz kartridża. Projekt udało się zrealizować dzięki OpenLara – oprogramowaniu stworzonym przez społeczność.Nie da się ukryć, że Tomb Raider to jedna z najpopularniejszych serii gier wideo w historii. Pomimo upływu kilkudziesięciu lat od premiery pierwszej części, wciąż skupia ona wokół siebie liczną bazę aktywnych graczy, którzy na własną rękę usprawniają poszczególne odsłony cyklu. W produkcji znajduje się chociażby remaster trzeciej produkcji z klasycznej trylogii.To jednak nie wszystko. Użytkownik kryjący się pod pseudonimem XProger poinformował, że wykorzystał on oprogramowanie OpenLara (zresztą – to on je stworzył) w celu przeniesienia klasycznego. Co najważniejsze – udało mu się to, co jest nie byle jakim osiągnięciem.Pierwszym problemem okazał się oczywiście maksymalny rozmiar danych mieszczących się na kartridżu tej przenośnej konsoli. Mowa o zaledwie, co wydaje się dosyć śmieszną liczbą biorąc pod uwagę poziom zaawansowania gry 3D jaką jest Tomb Raider. Nie obyło się więc bez sporej kompresji plików. Trudno także mówić o płynności najwyższych lotów, lecz jest to w pełni zrozumiałe.Modder zdołał przygotować na razie wyłącznie. Do tego wymagana jest jednak solidna optymalizacja zawartości i przerywników filmowych. Samo przedsięwzięcie już teraz robi ogromne wrażenie. Powyżej znajdziecie nagranie ukazujące kilka minut rozgrywki.Warto przy tej okazji wspomnieć nieco o samym oprogramowaniu– prawdziwej perełce dla fanów pierwszej części Tomb Raidera. Jest to port open-source pozwalający na uruchomienie klasycznej gry na naprawdę przeróżnych sprzętach. Powstała nawet jej przeglądarkowa wersja w języku polskim, która działa wręcz perfekcyjnie. Ponadto początki historii Lary Croft możemy śledzić na oryginalnej konsoli Xbox, Nintendo 3DS czy nawet urządzeniach z systemem iOS.Do tego zestawienia możemy doliczyć właśnie Game Boy Advance, co dla wielu użytkowników jest niebywałe.Źrodło: YouTube, Kotaku / Foto. XProger