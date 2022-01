Świetna modyfikacja do Cyberpunka 2077. Pozwala personalizować pojazdy

Robi wrażenie.





Cyberpunk 2077 otrzymuje coraz to ciekawsze modyfikacje

Społeczność zgromadzona wokół gry Cyberpunk 2077 stworzyła modyfikację pozwalającą na personalizację pojazdów. Użytkownicy mogą teraz za pomocą jednego przycisku przełączać się pomiędzy poszczególnymi skórkami samochodów lub motocykli. Projekt cieszy się obecnie ogromnym zainteresowaniem. Cyberpunk 2077 zadebiutował ponad rok temu i trzeba przyznać, że ostatnimi czasy komunikacja deweloperów z graczami praktycznie nie istnieje. Jeśli spojrzymy na profile społecznościowe produkcji, to trudno doszukiwać się tam regularności publikacji postów. Nic więc dziwnego, iż społeczność wzięła sprawę swoje ręce.Na przestrzeni miesięcy doczekaliśmy się naprawdę ciekawych fanowskich przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu technicznego produkcji. Postarano się nawet o modyfikację dodającą elementy wieloosobowe czy usprawniające kwestie graficzne i kosmetyczne. Mowa chociażby o– modyfikacji umożliwiającej zmianę wyglądu głównego bohatera.Teraz światło dzienne ujrzał podobny mod, ale dający użytkownikowi swobodę w kwestii personalizacji pojazdów pokroju samochodów i motocykli. Nazywa się „Vehicle Customizer” i odpowiada za niego użytkownik o pseudonimie LemurLord. Można go pobrać bezpłatnie ze strony Nexus Mod.Jeśli czujecie potrzebę częstych zmian skórki posiadanego środka transportu, to koniecznie musicie skorzystać z przygotowanej modyfikacji. Pozwala ona wybierać, co jest niezwykle wygodnym rozwiązaniem. Warto przy okazji przypomnieć, iż modyfikacja pojazdów była jedną z funkcji, która ostatecznie nie trafiła do finalnej wersji gry Cyberpunk 2077.Jeśli zaś chodzi o sam rozwój produkcji przez CD Projekt RED, to już wkrótce spodziewać możemy się zapowiedzi pierwszego fabularnego dodatku oraz kolejnych aktualizacji. Przynajmniej tak wynika z opublikowanego jakiś czas temu harmonogramu.Źródło: Nexus Mod / Foto. CD Projekt RED