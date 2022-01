Dzięki GeForce NOW Fortnite wróci na urządzenia Apple

Dobre wieści dla posiadaczy iPhone’ów.



17 miesięcy – już tyle czasu minęło od wyrzucenia Fortnite z App Store na urządzeniach Apple. Gra od dawna nie jest też dostępna w sklepie Google Play, jednakże na smartfonach z Androidem można ją zainstalować z pliku .apk czy za pośrednictwem innej platformy. Na urządzeniach iOS takiej opcji nie ma. To powiedziawszy, niebawem granie w Fortnite na iOS znowu będzie możliwe, a to za sprawą usługi GeForce NOW.



Fortnite na iOS dzięki GeForce NOW





Już w przyszłym tygodniu wystartują beta testy, które pozwolą na przetestowanie wydajności serwerów GeForce NOW, a także jakości grafiki i dotykowego sterowania w Fortnite transmitowanym z chmury. Rejestracja do testów już wystartowała. Nvidia ma dopuszczać do nich graczy turami, w ciągu kilku następnych tygodni.



Kto wie, może się załapiesz do bety. Jeśli tak się stanie, na urządzeniu z Androidem zagrasz w Fortnite za pośrednictwem aplikacji GeForce NOW, a na urządzeniu z iOS za pośrednictwem przeglądarki internetowej Safari.



