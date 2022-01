Galactic Civilizations III za darmo w Epic Games. Możesz grać też w GeForce Now

Zdobądź bezpłatnie strategię 4X i graj za darmo także w chmurze Nvidia GeForce Now

Odbierz darmowe gry z Epic Games Store - za tydzień Relicta

Jak ma to miejsce tradycyjnie w czwartki, Epic Games Store znów oferuje kolejną grę za darmo. Dzisiejsza pozycja może być już wam znana i zasilać od pewnego czasu wasz profil Epica, jeśli od dłuższego czasu śledzicie promocje.przez Epic Games Store w styczniu 2021 roku. W zasadzie za tydzień i jeden dzień będzie mijać dokładnie rok od startu ówczesnej.Jak można przeczytać na karcie produktu w Epic Games Store - "Co gdyby pewnego dnia okazało się, że ludzie nie są sami w galaktyce? Przemierzając kosmos, ludzkość natrafiła na obce cywilizacje, z których każda posiada własną historię i pobudki do zdobycia renomy. Rasy Human, Drengin, Altarian i wiele innych czekają, aż je wybierzesz i poprowadzisz ich cywilizację do złotego wieku w jednej z największych gier strategicznych 4X, jakie kiedykolwiek powstały!""Opracowuj nowe technologie, projektuj statki kosmiczne i kolonizuj nowe światy, stawiając czoła zagrożeniom i wyzwaniom z nowych i tajemniczych źródeł. Negocjuj umowy handlowe i układy, prowadź wojny, szpieguj wrogów i wyróżniaj najlepszych obywateli. A gdy zakończysz grę, zacznij od początku jako jedna z wielu obcych cywilizacji, charakteryzujących się własną historią, drzewkiem technologicznym, częściami statków i nie tylko." Warto dodać, że. W najbliższych dniach tytuł powinien pojawić się w bibliotece usługi grania w chmurze od Nvidii. Właśnie w wersji obsługującej Epic Games Store.Żeby dodać Galactic Civilizations III do naszej biblioteki, wchodzimy na kartę produktu () i logujemy się na swój profil Epic Games Store. Później aktywujemy przycisk z napisem "Pobierz". Po kilku dodatkowych ruchach, gra będzie na stałe przypisana do naszego konta Epic Games. I to w pełni bezpłatnie. Alternatywnie możecie poszukać tej pozycji w sklepie