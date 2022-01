Fortnite ze specjalnym dotykowym sterowaniem w GeForce Now na smartfony

Usługa grania w chmurze Nvidii wciąż się rozwija. Tak jak zwykle, do portfolio dochodzą nowe gry. Poza tym już niedługo użytkownicy będą mogli skorzystać ze specjalnego dotykowego sterowania na smartfonach i tabletach, które będzie skrojone pod jak najwygodniejszą obsługę Fortnite. Ale firma nie zamierza poprzestać na jednym tytule.Platformy rozgrywki w chmurze takie jak Nvidia GeForce Now, Google Stadia czy Microsoft Xbox Cloud Gaming pozwalają na zabawę niemalże na każdym sprzęcie. I to gamepadem lub klawiaturą i myszką (poza rozwiązaniem Microsoftu, tam wymagany jest gamepad). Jeśli mamy w rękach smartfon lub tablet, a brak pod ręką pada, to można też skorzystać z ekranowego gamepada dotykowego. Nie jest to tak wygodna opcja jak rzeczywisty kontroler, ale od biedy może się czasem przydać. Przynajmniej w mniej dynamicznych grach. Raczej nikt nie będzie chciał tak ogrywać np. wymagającej dość realistycznej samochodówki jak WRC 10.

Pewnym wyjątkiem jest Xbox Cloud Gaming. Wybrana pula gier ma indywidualnie dostosowane kontrolery dotykowe na ekranach smartfonów i tabletów. Dzięki temu rozgrywka jest o wiele wygodniejsza niż na domyślnym ekranowym padzie. Choć oczywiście prawdziwy trzymany w dłoniach sprzęt byłby i tak lepszy. Już niedługo czymś podobnym będzie dysponował GeForce Now. Na razie wyłącznie w ramach zamkniętej bety i dla tylko jednego tytułu. To zapowiedź czegoś większego. Koncern podkreśla, że będzie chciał rozszerzyć dedykowane dotykowe sterowanie na więcej pozycji.Nie wiemy jeszcze, jak dokładnie będzie wyglądała nowa metoda obsługi Fortnite. Możliwe, że będzie zbliżona do kontrolowania zwykłej smartfonowej odsłony tej gry. Jak można przeczytać w komunikacie prasowym - "NVIDIA poinformowała, że w przyszłym tygodniu uruchamia dla użytkowników urządzeń mobilnych z systemem iOS (przez przeglądarkę Safari) oraz urządzeń z systemem Android (w aplikacji GeForce NOW) testy gry Fortnite w usłudze GeForce NOW z wykorzystaniem interfejsu dotykowego."

Zapisy na specjalne dotykowe sterowanie dla Fortnite w GeForce Now na smartfonach i tabletach / Foto: Nvidia - własne

Nowe gry w bibliotece GeForce Now, w tym Galctic Civilizations III rozdawane przez Epic Games Store

Jak dodaje - "Do testów zapisać się mogą wszyscy użytkownicy GeForce NOW i pomogą one przetestować wydajność serwerów, jakość grafiki oraz responsywność sterowania dotykowego. Chętni uzyskają dostęp do bety w kolejnych grupach w ciągu najbliższych tygodni. Rejestracja rusza dzisiaj, a uczestnictwo w testach nie wymaga posiadania płatnej subskrypcji usługi, jednak abonament Priority lub RTX 3080 zapewnia priorytetowy dostęp do serwerów." Zapisy dostępne sąPoza tym czeka nas jak zwykle porcja nowych produkcji dostępnych na GeForce Now. W tym tygodniu do biblioteki tytułów zgodnych z GeForce Now trafią takie pozycje jak: The Anacrusis (Steam i Epic Games Store, premiera 13 stycznia), Supraland: Six Inches Under (Steam, premiera 14 stycznia), Galactic Civilizations III (Epic Games Store, obecnie za darmo), Ready or Not (Steam). Jeśli w wyszukiwarce wbudowanej w GeForce Now jeszcze nie widzicie interesującej was pozycji z przytoczonej listy, to nic straconego. Wystarczy poczekać najwyżej kilka dni na jej dodanie.Źródło i foto: Nvidia / własne