Sony prawdopodobnie coraz bliżej zapowiedzi własnego odpowiednika Game Passa

PS Plus Spartacus zostanie zapowiedziany już wkrótce?

Źródło: Sony

Sony rozpoczęło proces wycofywania kart PS Now ze sklepów znajdujących się na terenie Wielkiej Brytanii. Jest to dosyć wymowna decyzja, która sugeruje plany zapowiedzi własnego odpowiednika usługi Game Pass przez japoński koncern. Oficjalnych ogłoszeń na razie jednak jeszcze brak.Nie tak dawno internet obiegły plotki odnośnie rozwoju usług Sony. Padła wtedy kodowa nazwa PS Plus Spartacus – subskrypcji skonstruowanej na wzór niezwykle popularnego Game Passa od Microsoftu. Potem byliśmy świadkami doniesień wprost od redakcji Bloomberg i uznanego leakera, Jasona Schreiera.Wtedy poważniej zaczęto dyskutować o ewentualnym końcu usługi PS Now (niedostępnej w naszym kraju). Oczywiście Sony nie potwierdziło w jakikolwiek sposób ten plotek. Teraz jednak mamy do czynienia z dosyć niecodzienną sytuacją, którą można praktycznie uznać za przyznanie racji powyżej wspomnianym doniesieniom.Brytyjska sieć sklepów GAME otrzymała od kierownictwa polecenie o aktualizacji systemów i. Tyczy się to oczywiście specjalnych kart umożliwiających zakup abonamentu. Ostatecznym terminem realizacji tych wytycznych jest. Wielce prawdopodobne jest więc, że Sony zbiera się do ogłoszenia projektu Spartacus.Oczywiście nie jest to nic pewnego, więc do wszystkich plotek należy podchodzić z odpowiednim dystansem. Wiele osób jednak sądzi, żejeśli chce na dłuższą metę konkurować z Xboxem. Analitycy twierdzą jednak, że Spartacus będzie oferował nieco inne funkcjonalności, a gracze raczej nie doczekają się nowych gier dostępnych już w dniu premiery.Czas pokaże jakie karty skrywa Sony.Źródło: Venture Beat / Foto. Sony