GTA VI ma być jedyną nową grą na next-geny od Rockstar Games

Intrygujące doniesienia.





GTA VI jedynym wielkim projektem Rockstara na PS5 i Xbox Series X

@shadowjames1999

What upcoming unannounced project are you the most excited about?



GTA 6 — AccountNGT (@AccNgt) January 7, 2022

Sieć obiegły doniesienia o interesujących planach Rockstar Games jeśli chodzi o rozwój swoich głównych marek. Jak się okazuje, GTA VI będzie prawdopodobnie jedyną nową grą na PlayStation 5 i Xbox Series X|S od popularnych deweloperów. Dodatkowo na kilka atrakcji liczyć mogą fani cyklu Red Dead Redemption.Rockstar Games nie ma ostatnio łatwego życia. Katastrofalna premiera Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition pozostawiła widoczną rysę na wizerunku firmy i wygląda na to, że zakryć ją może tylko ogłoszenie nowego projektu. Na razie mamy do czynienia z dosyć wymowną ciszą, która co jakiś czas tylko przerywana jest przez mniej lub bardziej wiarygodne plotki.Właśnie jesteśmy świadkami tych nieco bardziej wiarygodnych, gdyż pochodzących od użytkownika– odpowiada on chociażby za potwierdzone doniesienia o grze Star Wars Eclipse. Co takiego powiedział teraz? Podczas zorganizowanej na Twitterze sesji pytań i odpowiedzi oznajmił, iżbędzie najprawdopodobniej jedyną nową produkcją od Rockstar Games, która zadebiutuje na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.