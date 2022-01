Intel Extreme Masters Katowice 2022 tylko dla zaszczepionych

Sporo niemiłych niespodzianek.

Intel Extreme Masters 2022 bez IEM Expo

Ciekaw jestem, czy podobnie jak na przestrzeni ubiegłych lat pamiętacie jeszcze o turnieju e-sportowym Intel Extreme Masters, który już po raz 10. zawita do Katowic. Pomimo trwającej pandemii impreza odbędzie się w Spodku i po dwóch latach przerwy nareszcie będą mogli pojawić się na niej widzowie na trybunach. To dobra wiadomość. Zła polega na tym, że Finałom IEM nie będzie towarzyszyło Expo. Niestety, negatywnych informacji jest więcej.Intel Extreme Masters 2022 odbędzie się w dniach 25-27 lutego. Całość wydarzenia jest biletowana, ale biletów w tej fazie sprzedaży nie da się już kupić na stronie internetowej wydarzenia - zarówno na turniej CS:GO, jak i turniej Starcraft II. Biletów nie ma po części dlatego, że tym razem każdy bilet daje gwarancję miejsca siedzącego (a liczba miejsc jest mocno ograniczona), a sprzedaż ruszyła... 23 września 2021 roku, a po części dlatego, że na imprezę można wejść na odpowiednich zasadach dzięki biletom z odwołanego IEM 2020.Kolejna faza sprzedaży biletów zostanie uruchomiona jeszcze w styczniu, o konkretnej dacie organizator poinformuje w najbliższym czasie. Ceny biletów wynosiły do tej pory:Ceny biletów na turniej CS:GO na Intel Extreme Masters 2022 w Katowicach. | Źródło: ESL