Tibia otrzyma efekty dźwiękowe. Gracze musieli na to czekać 25 lat

Kultowa gra przestanie być „niema”.





Tibia i dźwięk? Brzmi jak sen, ale to prawda

Tibia jeszcze w tym roku otrzyma udźwiękowienie – takie słowa padły właśnie ze słów twórców kultowej już gry MMORPG. W sieci pojawił się ponadto specjalny materiał, na którym możemy odsłuchać kilka próbek tego, co czeka graczy przy okazji następnej aktualizacji.Trudno nie znać Tibii będąc mieszkańcem Polski. Tai była obiektem westchnień nastolatków na początku XXI. wieku. Nasi rodacy wciąż osiągają tam sukcesy i znajdują się na czołowych miejscach jeśli chodzi o m.in. osiągnięty poziom postaci . Kilka dni temu byliśmy świadkami 25 rocznicy powstania gry.Deweloperzy z firmy CipSoft przygotowali z tej okazji szereg niespodzianek jako dowód wdzięczności wszystkim, którzy zetknęli się z Tibią przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Na oficjalnym kanale YouTube pojawił się także film zawierający podziękowania oraz dosyć nietypowe ogłoszenie. Okazuje się bowiem, żeTak – Tibia przez cały okres swojego istnienia była „niema” i nie występował w niej ani jeden dźwięk. Wkrótce się to zmieni, czego dowód (w postaci próbek „soundtracku”) znajdziecie powyżej. Warto poświęcić kilka minut na obejrzenie całego materiału. Składa się on bowiem z humorystycznej podróży po studiu CipSoft, krótkiej przemowie zarządu oraz części specjalnej.Dokładny termin implementacji dźwięków do Tibii nie jest znany.– gra otrzymuje rocznie dwie ogromne aktualizacje zawartości. Jak się bowiem okazuje, produkcja nadal na siebie zarabia i przynosi spore zyski firmie, co zapewne dla wielu nie jest taką oczywistością.Należy więc uzbroić się w cierpliwość i życzyć Tibii kolejnych lat na rynku gier MMORPG. Osobiście jestem niezwykle ciekaw przez ile jeszcze czasu będzie ona przyciągać konsumentów.Źródło i foto: CipSoft