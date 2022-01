Grywalny Doom w Minecrafcie. Tworzył mapy i mechanikę przez ponad dwa lata

Zagraj w blokową adaptację Dooma z 2016 roku wprost w Minecraft Java Edition

Ambitny projekt fana, który zajął mu dwa lata pracy i kilkanaście tysięcy roboczogodzin

Klasyczny Doom z lat ’90 był uruchamiany na najróżniejszych sprzętach. Porty na liczne konsole i komputery nie są niczym niezwykłym. Dostaliśmy nawet projekty zczy teście ciążowym, drukarce… Ten gracz podszedł zupełnie inaczej do zagadnienia. Stworzył specjalną mapę dla Minecrafta, która przenosi część etapów z Dooma, a także bronie czy potwory. Można na niej normalnie grać podobnie jak w oryginał.Drugą różnicą jest brak postawienia na klasykę. Sibogy (takim pseudonimem posługuje się internauta) przeniósł etapy z nowoczesnego (w kontekście technologii, mechanika jest wciąż dość staroszkolna) rebootu Dooma z 2016 roku. Mamy do dyspozycji takie miejsca, jak Mars, UAC Facility, The Foundry i The Nether. Sigbogy zawarł w swoim projekcie własnoręcznie zaprojektowane i zaprogramowane modele 3D (m.in. bronie, przeciwnicy), specjalne umiejętności i zmiany w poruszaniu się, niestandardowe efekty dźwiękowe i muzykę, a nawet walki z bossami, znajdźki czy cutscenki. Ba, można wręcz rozegrać fabularną kampanię.Co ważne, instalacja projektu o nazwie Doomed Demons of the Nether nie jest skomplikowana. Została wyjaśniona dokładniena jego domowej witrynie. Głównie polega na wypakowaniu archiwum z projektem w odpowiednim miejscu na naszym dysku. Plik możecie pobrać ze strony gumroad. Jeśli chcecie wesprzeć Sibogiego, to pod przytoczonym kawałek wcześniej linkiem istnieje też możliwość przekazania mu swoistego napiwku. Doomed Demons of the Nether działa wyłącznie na Minecraft Java Edition, a dokładnie w wersji 1.16.3. Jeśli macie edycję ze sklepu Microsoftu czy na konsoli, to niestety nie da rady uruchomić opisywanego Dooma w Minecrafcie.Jak podaje sam Sibogy, projekt Doomed Demons of the Nether zajął mu przeszło dwa lata prac. Przez ten czas spędził około 1200 godzin (daje to dokładnie 50 nieprzerwanych dób z rzędu) na kodowaniu, tworzeniu grafiki, testowaniu i innych aspektach procesu produkcji. Jak podkreśla, wszystko zrealizował od początku do końca sam bez pomocy żadnej ekipy. To naprawdę spory i ambitny fanowski projekt Doomo-Minecrafta.Źródło: planetminecraft / Foto: Sibogy @ YouTube