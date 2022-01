Kultowy Half-Life z ray tracingiem. Bo moder potrafi (wideo)

Dobrze to wygląda.



Half-Life 3 potwierdzony! Nie no, żartuję, aż tak dobrze nie ma, ale być może na pocieszenie zadowolicie się fanowską modyfikacją dla zdaniem wielu najlepszej, pierwszej części gry. Half-Life: Ray Traced wprowadza do klasycznej produkcji Valve ray tracing, czyli śledzenie promieni w czasie rzeczywistym.



Half-Life z ray tracingiem

Half-Life z 1998 roku jest po dziś dzień szalenie grywalny, a jego oprawa graficzna pomimo upływu czasu nie wygląda aż tak źle, jak można by przypuszczać. Nie znaczy to jednak, że nie może prezentować się lepiej. Internauta o pseudonimie Sultim_t opublikował właśnie w sieci zwiastun Half-Life: Ray Traced, czyli moda dodającego do ponadczasowego dzieła globalne oświetlenie, odbicia i miękkie cienie, generowane w czasie rzeczywistym.







Sulim_t wcześniej stworzył mod z ray tracingiem dla Serious Sam. Swój nowy projekt Sulim_t planuje wkrótce opublikować na GitHub, wraz z kodem źródłowym.



Ray tracing w coraz większej liczbie gier

Jak widać ray tracing nie musi być zastrzeżony dla produkcji AAA, takich jak Cyberpunk 2077 i Metro Exodus. Śledzenie promieni w czasie rzeczywistym mocno obciąża karty graficzne, w związku z czym do jego obsługi najlepiej jest dysponować komputerem wyposażonym w układ NVIDIA GeForce RTX z dedykowanymi do tego obliczeń rdzeniami RT. Niestety, nie zanosi się, żeby Half-Life: Ray Traced wspierał NVIDIA DLSS, więc mod przeznaczony będzie raczej dla osób z wydajnymi pecetami.



W 2019 roku NVIDIA zapowiedziała, że planuje wprowadzić ray tracing do klasycznych gier sprzed lat, ale do tej pory otrzymały go tylko Minecraft i Quake II.



Źródło: YouTube