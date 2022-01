Rekordowe przejęcie w branży gier. Zynga kupiona przez Take-Two za 12,7 mld dolarów

Wypowiedź CEO Take-Two Interactive o przejęciu Zyngi / Foto: Take-Two

Fuzja za ogromną kwotę to też zwiększenie zysków i znaczne obniżenie kosztów

Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, to cała transakcja będzie sfinalizowana w I kwartale 2023 roku podatkowego. Oczywiście wymagana jest jeszcze zgoda akcjonariuszy czy organów regulacyjnych. Fuzja firm stworzy ogromnego giganta. Korporacja będzie bardzo mocno liczyła się zarówno w bardziej tradycyjnych dużych platformach (PC, konsole) jak i smartfonach czy tabletach.Mimo tak ogromnego wydatku, Take-Two Interactive spodziewa się bardzo dużych optymalizacji kosztów dzięki przejęciu Zyngi. Pozwoli to zaoszczędzić około 100 milionów dolarów rocznie po początkowym dwuletnim okresie przeorganizowania koncernu w ramach fuzji. Take-Two Interactive ma w swoim portfolio wiele tytułów mobilnych, ale zaplecze w postaci Zyngi da im o wiele większe pole do manewru i pozwoli jeszcze mocniej zwiększyć zyski na przenośnych urządzeniach. W końcu coraz większą rolę na rynku gier pełną posiadacze smartfonów i tabletów, a nie jak było to kiedyś komputerów czy stacjonarnych konsol.Źródło: Take-Two / TechCrunch