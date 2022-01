Steam znów poprawił rekord jednocześnie aktywnych użytkowników. I to w tydzień

Dopiero co na początku zeszłego tygodnia pisaliśmy o przekroczeniu historycznego najwyższego poziomu aktywnych na raz użytkowników platformy Valve.do tej pory aktywność na poziomie 27,9 mln. Widać launcher twórców cyklu Half-Life nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i machina wciąż się rozpędza. Ciekawe kiedy kolejny raz doświadczymy następnego rekordowego piku popularności.Drugiego stycznia 2022 roku według danych serwisu SteamDB, na raz zalogowanych (niekoniecznie dosłownie w coś grających) było dokładnie 27942036 użytkowników. Aż tylu ludzi na całym świecie miało aktywny launcher Steam w jednym momencie. Ciężko było powiedzieć, kiedy Steam osiągnie kolejny rekord, ale nie musieliśmy długo czekać. Nastąpiło to dokładnie wczoraj 9 stycznia 2022 roku.

Wyniki platformy Steam od 2004 roku, a powyżej aktualny stan i rekordowa aktywność z wczorajszego dnia / Foto: SteamDB

W niespełna dwa lata przybyło 3,5 miliona zalogowań do rekordu Steam

Historycznie najwyższy wynik (znów podany na podstawie statystyk SteamDB) spoczął na wartości 28230853 użytkowników. To o 288817 zalogowań więcej niż ostatnio, czyli prawie 300 tysięcy. Wielkość solidnego polskiego miasta. W chwili pisania tego tekstu około godziny 14:00 w poniedziałek 10 stycznia, na liczniku jest 23522480, a to wciąż ogromny wynik.Oczywiście mocno podwyższone statystyki Steam rozpoczęły się wraz z ogłoszeniem przez WHO stanu pandemii jeszcze w marcu 2020 roku. Kilkanaście dni później liczba aktywnych użytkowników podskoczyła do rekordowego ponad 24,5 miliona. Po prawie dwóch latach to porównywalna wartość do zwykłej średniej z ostatnich dni. Udział Steam powiększa się już cyklicznie szczególnie na samym początku roku, kiedy w okresie świętowania i zaraz po nim widać wzmożoną aktywność graczy, a pandemia dodatkowo wzmaga trend. Źródło: SteamDB / własne