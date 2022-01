Roblox zamknięty w Chinach. Niedługo ma ruszyć specjalna wersja gry

Wszystko przez regulacje tamtejszych władz.

Chińska wersja gry Roblox (tam nazywająca się LuoBuLeSi) została zamknięta przez firmę Tencent zaledwie pięć miesięcy po debiucie. Oficjalnym powodem podjęcia takiej decyzji jest konieczność podjęcia „wielu ważnych przejściowych działań”. Użytkownicy wyrazili sprzeciw wobec takiej polityki wydawcy.Kilkukrotnie informowaliśmy Was już o działaniach chińskiego rządu odnośnie wprowadzenia cenzury i ograniczenia ilości czasu , jaki dzieci mogą poświęcać na gry wideo. Nie tak dawno mieliśmy także do czynienia tam z zamknięciem globalnej wersji platformy Steam . Jak się okazuje - podobny los spotkał tam właśnie jedną z najpopularniejszych gier na świecie.Od pięciu miesięcy chińscy gracze mogli korzystać z. Była ona obsługiwana przez firmę Tencent i oferowała rzecz jasna ograniczone możliwości jeśli chodzi o np. aspekt tworzenia gier. Kilka dni temu ogłoszono jednak zamknięcie serwerów spowodowane koniecznością dokonania ważnych działań.

W zeszłym roku uruchomiliśmy Roblox China, znany również jako LuoBuLeSi, z wizją zbudowania w Chinach wciągającego wirtualnego wszechświata doświadczeń 3D, który testowaliśmy i udoskonalaliśmy po drodze. Zawsze wiedzieliśmy, że budowanie atrakcyjnej platformy w Chinach jest procesem iteracyjnym i jesteśmy wdzięczni za wsparcie użytkowników LuoBuLeSi i naszej globalnej społeczności deweloperów. Niezwykle ważne jest, abyśmy teraz dokonali niezbędnych inwestycji, w tym inwestycji w naszą architekturę danych, aby zrealizować naszą długoterminową wizję LuoBuLeSi. Ustaliliśmy, że podczas tworzenia kolejnej wersji LuoBuLeSi konieczne jest podjęcie szeregu ważnych działań przejściowych.

Dostępną do niedawna produkcję nazwano również „archiwizowaną wersją testową”, co wzburzyło społeczność. Gracze mogli bowiem przez cały czas kupować przedmioty za prawdziwe pieniądze, a wiadomość o „końcu” LuoBuLeSi podano na ostatnią chwilę. Nie wiadomo czy użytkownicy odzyskają teraz wydane juany.Jak możemy wyczytać z oficjalnego oświadczenia przesłanego redakcji TechCrunch:Wiadomo więc, że lokalna wersja. Wszystko po to, by przystosować się do wymagań tamtejszych władz i panujących warunków. Nie podano jednak jakiegokolwiek terminu ani dokładniejszych informacji. Gracze muszą więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Źródło: TechCrunch / Foto. Roblox