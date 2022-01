Gamingowa muzyka została zagrana przed papieżem Franciszkiem

Papież Franciszek został fanem Undertale?

Podczas cotygodniowej audiencji generalnej (spotkanie wiernych z papieżem) doszło do dosyć nietypowej sytuacji. Głowa Kościoła katolickiego wysłuchała bowiem piosenki Megalovania – dosyć znanego utworu pochodzącego z gry Undertale. Nagranie z tego wydarzenia prezentuje się nieco kuriozalnie.Papież Franciszek to dosyć osobliwa persona i z pewnością nie można go zaliczyć do typowych przedstawicieli Kościoła katolickiego. Często opowiada o swoim życiu, zainteresowaniach czy przyzwyczajeniach. Cóż – okazuje się, że do tego grona można właśnie dodać gamingową muzykę. Tak, dobrze przeczytaliście.W środę (5 stycznia) byliśmy świadkami cotygodniowej audiencji generalnej, podczas której papież Franciszek spotkał się z wiernymi. Wydarzenie to nie wyróżniało się niczym przez pierwszą godzinę trwania. Potem jednak na „scenę” weszli przedstawicieleubrani w finezyjne stroje i wyposażeni w liczne gadżety.Mężczyzna w czerwonym garniturze i białej muszce zaczął nagle grać. Reszta osób rozpoczęła przedstawienie – nie zabrakło żonglowania piłkami czy płonącymi pałkami, tańczenia z hula hop oraz wykorzystania pustych butelek po winie. Tajemniczości dodawał niepokojący głos informujący, iż będzie to „noc do zapamiętania”.Kuriozum sięgnęło zenitu w momencie zagrania donośnego refrenu – moment ten, biorąc pod uwagę okoliczności, wydaje się naprawdę zabawny. Papież Franciszek oczywiście uśmiechnął się, zaczął klaskać i tym samym został ogromnym fanem Undertale. Co jednak najciekawsze, to nie pierwsza styczność głowy Kościoła katolickiego z tą grą.W 2017 roku otrzymał bowiem jej. Nie wiadomo czy papież kiedykolwiek uruchomił produkcję – jeśli nie, to może zrobił to zaraz po zakończeniu środowej audiencji generalnej. Przy okazji nie należy zapominać, że polski naród także lubi wręczać gry ważnym światowym osobistościom.Chyba każdy pamiętaprzez ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego.Źródło: Kotaku , YouTube / Foto. zrzut ekranu z YouTube (@Vatican News - Italiano)