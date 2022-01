E3 znów tylko online, to już pewne. Chyba domyślacie się powodu

Entertainment Software Association wycofuje się z tradycyjnej organizacji E3, edycja 2022 tylko online

Mimo wciąż trwającej pandemii, targi CES 2022 mają się w najlepsze w Las Vegas. No może nie do końca, bo część firm zdecydowała się na wystawienie prezentacji wyłącznie online, ale dla chętnych koncernów, które chcą pokazać się na miejscu, nie było przeszkód. Zwiedzających też jest mniej, ale same w sobie targi odbywają się nie tylko online. Inaczej będzie w tym roku z nakierowanymi na gry targami E3. Co warte odnotowania, mające się odbyć w dniach od 21 do 25 marca wydarzenie Game Developers Conference, wciąż ma status tradycyjny imprezy nieograniczającej się tylko do pokazów online.Z powodu wciąż niezażegnanej pandemii, The Entertainment Software Association ogłosiło przeniesienie tegorocznych targów E3 wyłącznie do sieci. Początkowo planowano tak jak w przypadku CES 2022 czy Game Developers Conference 2022 tradycyjne spotkanie (w przypadku E3 dla firm, dziennikarzy i fanów w Los Angeles USA), ale zmieniono zdanie. Według VentureBeat miałoby to być podyktowane bardzo dużym wzrostem zachorowań na koronawirusa z uwagi na panujący nowy wariant Omicron.