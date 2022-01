RPG akcji Gods Will Fall za darmo w Epic Games Store. To już koniec zimowej wyprzedaży

Przez najbliższy tydzień Gods Will Fall na Epic Games Store zupełnie za darmo

Odbieraj bezpłatnie promocyjne gry na Epic Games Store. Za tydzień Galactic Civilizations III

Jeszcze kilkanaście minut temu mogliście odebrać za darmo na Epic Games Store trzy nowsze części z rebootu serii Tomb Raider z Larą Croft w ramach specjalnego cyklu rozdawniczego. A do tego skorzystać z wielkiej zimowej (a właściwie świąteczno-noworocznej) wyprzedaży. To już jednak przeszłość, ale nie ma co płakać za wspominanymi ofertami. Epic Games Store powraca do normalnego działania, ale i w nim co tydzień rozdaje w pełni bezpłatnie kolejne gry.Na pierwszy rzut w standardowym okresie zaproponowano RPG akcji o tytule Gods Will Fall. Jak można przeczytać w opisie na stronie produktu - "Katorżnicze rządy bogów nad ludźmi trwają od tysiącleci. Okrutni i sadystyczni bogowie domagają się ślepego posłuszeństwa i wiecznej służby od każdego mężczyzny, kobiety i dziecka. Na tych, którzy nie poddadzą się woli bogów, czeka powolna i bezlitosna śmierć.""Przeżyj brutalne próby nieustraszonej bandy wojowników w ich rozpaczliwym dążeniu do uwolnienia ludzkości z bezwzględnego uścisku bogów. Każdy mężczyzna i kobieta zdolni do utrzymania w rękach oręża, którzy zbyt długo znosili brutalne rządy bogów, zostaną wezwani do utworzenia Twojego klanu 8 celtyckich ocalałych oraz powstania do walki z legionami przerażających bestii i sługusów zamieszkujących w każdej z piekielnych krain bogów. Każda podjęta w grze decyzja będzie mieć wpływ na historię postaci. Osiągnij sukces i patrz, jak rodzą się legendy. Odnieś porażkę i obserwuj, jak życia obracają się w pył."Tak jak zawsze, aby odebrać aktualnie rozdawaną bezpłatnie pozycję, musicie udać się na główną stronę Epic Games Store i zejść poniżej do sekcji z darmowymi grami, po czym wybrać obecnie rozdawany w niej tytuł. Ewentualnie od razu wejść na kartę produktu (). Po zalogowaniu się na konto Epic Games aktywujecie przycisk z napisem "Pobierz" i po kilku prostych przeklikiwaniach, gra dodaje się na stałe do waszego profilu. I to w pełni za darmo. Alternatywnie możecie jej poszukać w dziale sklepu