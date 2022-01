Pamiętacie symulator Jezusa? Tak, ta gra wciąż powstaje

Twórcy podzielili się postępami prac.

"I Am Jesus Christ" nadal powstaje i ma się dobrze

Deweloperzy pracujący nad grą „I Am Jesus Christ” opublikowali specjalny materiał wideo stanowiący podsumowanie dwóch lat prac nad nietypowym symulatorem. Przy okazji przypomniano o trwających właśnie testach beta oraz premierze, która zaplanowana jest na właśnie rozpoczęty rok.Swego czasu dosyć głośno w sieci było o „I Am Jesus Christ” , czyli symulatorze życia Jezusa Chrystusa. Na samym początku podejrzewano, że cały projekt może być sytuacyjnym żartem. Jak jednak już od dawna wiadomo – nie jest. Studio SimulaM ma ambicje na stworzenie naprawdę interesującej produkcji skupionej na poznawaniu losów Jezusa, pomaganiu ludziom, czynieniu cudów czy… walce z Szatanem.Na oficjalnym kanale YouTube regularnie publikowane są tzw. devlogi ukazujące postęp prac nad „I Am Jesus Christ”. Nie cieszą się jednak one ogromnym zainteresowaniem – dopiero ten najnowszy wzbudził większą ciekawość wśród społeczności, jak i mediów. Mowa otrwającego już nieco ponad dwa lata.Twórcy zdecydowali się na przedstawienie drogi, którą przeszedł projekt. Trwający nieco ponad dwie minuty materiał pozwala na prześledzenie losów gry miesiąc po miesiącu – począwszy od pierwszych konceptów i szkiców, a skończywszy na dostępnym dla części osób. No właśnie – o co chodzi z tą wersją demonstracyjną?