Nietypowa współpraca Microsoftu. Lakiery do paznokci z DLC do nowej Forzy i Halo

Dzięki lakierom odbierzemy proste kosmetyczne dodatki w Halo Infinite i Forzie Horizon 5 / Foto: Microsoft

Odblokuj skórki w Halo Infinite i Forzie Horizon 5 oraz powalcz o gamepady w kolorach lakierów

Jedynie pewne zdumienie może budzić dobór gier. Nie powołuje się teraz na żadne statystyki, ale zakładam, że Halo Infinite ma raczej mniej użytkowniczek niż użytkowników, z Forzą Horizon 5 pewnie też jest różnica w proporcjach, choć nie aż tak duża. O ile to prawda, być może Microsoft chce mocniej wypromować te pozycje jako gry dla kobiet. Jeżeli nie, to cóż, po prostu przygotował promocję dobrze wycelowana w odpowiednią grupę.DLC będą symboliczne. Ograniczą się do małych kosmetycznych dodatków w kolorze nawiązującym do danego lakieru. Pula wynosi 12 propozycji o intrygujących nazwach nawiązujących do kultury graczy: Quest for Quartz, Pixel Dust, Racing for Pinks, Suzi is My Avatar, Trading Paint, Heart and Con-soul, The Pass is Always Greener, Sage Simulation, You Had Me at Halo, Can’t CTRL Me, Achievement Unlocked oraz N00berry.