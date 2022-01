Xbox Game Pass na pierwszą połowę stycznia. Poznaliśmy szczegóły oferty

Warto się zainteresować.

Xbox Game Pass - oferta na pierwszą połowę stycznia 2022

Źródło: Microsoft

Lista dodawanych produkcji:





The Pedestrian (Xbox One, Xbox Series X|S, PC, chmura) – już dostępne

Olija (Xbox One, Xbox Series X|S, PC, chmura) – już dostępne

Gorogoa (Xbox One, Xbox Series X|S, PC, chmura) – już dostępne

Embr (Xbox One, Xbox Series X|S, PC, chmura) – dostępne od 6 stycznia

Mass Effect Edycja Legendarna (Xbox One, Xbox Series X|S, PC) – dostępne od 6 stycznia

Outer Wilds (Xbox One, Xbox Series X|S, PC, chmura) – dostępne od 6 stycznia

Spelunky 2 (Xbox One, Xbox Series X|S, PC) – dostępne od 13 stycznia

The Anacrusis (Xbox One, Xbox Series X|S, PC) – dostępne od 13 stycznia

Lista usuwanych produkcji:





PUBG: BATTLEGROUNDS (Xbox One, Xbox Series X|S, chmura)

Kingdom Hearts III (Xbox One, Xbox Series X|S)

Mount & Blade: Warband (Xbox One, Xbox Series X|S, PC, chmura)

Pandemic: The Board Game (Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

Desperados III (Xbox One, Xbox Series X|S, PC, chmura)

Ghost of a Tale (PC)

YIIK: A Postmodern RPG (PC)

Microsoft przedstawił część gier, które zagoszczą w styczniu do usługi Xbox Game Pass. Głównym daniem okazuje się być możliwość zagrania w Mass Effect: Edycja Legendarna (w jej skład wchodzi trylogia kultowych produkcji sci-fi). Poniżej znajdziecie pełną listę nowości.Popularność subskrypcji Xbox Game Pass dynamicznie wzrosła na przestrzeni ubiegłego roku. Technologiczny gigant z pewnością więc będzie starał się, by przez kolejne dwanaście miesięcy regularnie poszerzać bazę osób opłacających abonament. W tym celu jednak należy ciągle zwiększać atrakcyjność dostępnej oferty.Microsoft zapewne zdaje sobie z tego sprawę, gdyż pierwsze plany na 2022 rok prezentują się naprawdę świetnie! Przede wszystkim– prawdziwa gratka dla osób, które nie miały jeszcze okazji skosztować tego hitu sci-fi. Tytuł ten będzie dostępnyna PC oraz konsolach.Poza tym ciekawą propozycją wydaje się– także zadebiutuje. Trzeba przyznać, że Microsoft postawił w tym miesiącu na dosyć głośne produkcje, ale utrzymane w dosyć fantastycznym klimacie. Pełną ofertę na pierwszą połowę stycznia znajdziecie poniżej.Niestety nie wszystkie wieści można uznać za pozytywne. Wraz z– w tym kilka naprawdę dobrych i popularnych. Poniżej znajdziecie ich pełną listę.Warto rzecz jasna pamiętać, że mamy tu do czynienia z nowościami wyłącznie na najbliższe dwa tygodnie. Potem Microsoft ogłosi kolejne tytuły, także warto uzbroić się w cierpliwość.Źródło i foto: Microsoft