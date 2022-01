Cyberpunk 2077 bez Samurai Edition. Przedstawiciel CD Projekt RED zdementował plotki

Radosław Grabowski z CD Projekt RED zaprzecza ostatnim plotkom na temat Cyberpunka 2077 / Foto: Radek (gamebowski) @ Twitter

Czy na pewno nie doczekamy się jakichkolwiek nowości z przecieku? Jakaś ich część może okazać się prawdą

Jednak wyrażenie "This thing does not add up. Sorry, Paul." może być interpretowane też w inny sposób. Na pewno całość przecieku nie jest prawdziwa. Ale teoretycznie nie można wykluczyć planów przynajmniej na jakieś jego elementy. Samurai Edition miałoby przynieść chociażby specjalne wersje na konsole nowej generacji, część DLC (nowe bronie, elementy mieszkania, koncerty czy tryb Nowa Gra+), większą liczbę rozmów przez SMSy…Poza tym w nieoficjalnych doniesieniach wspominane były dalsze plany rozwoju, w tym nowości zawarte w nadchodzącym jednym bądź nawet dwóch pełnoprawnych dużych dodatkach fabularnych przypominających te przygotowane na potrzeby Wiedźmina 3: Dzikiego Gonu. Była mowa nawet o anime Cyberpunk 2077: Edgerunners. Otwartym pozostaje pytanie, czy jakiekolwiek rewelacje są prawdziwe, a jeśli tak, to które.Źródło: Radek (gamebowski) @ Twitter / własne / Foto tyt.: Cyberpunk 2077