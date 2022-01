Amazon Prime Gaming na styczeń. Star Wars Jedi i inne pozycje za darmo dla subskrybentów

Topowe gry na Origin i Epic Games Store oraz 6 innych w ramach styczniowego Prime Gaming

Chcesz odbierać sporo gier co miesiąc? Wykup Amazon Prime za 49 złotych na rok

Serwis Prime Gaming będący częścią Amazona i jego abonamentu Amazon Prime właśnie zaprezentował gry rozdawane wszystkim subskrybentom swojej usługi. Otrzymaliśmy trzy mocne pozycje w zewnętrznych launcherach i aż sześć w samej aplikacji z grami Amazona. W dużej mierze pokrywają się z wcześniej prezentowanym, ale do tego dostaliśmy jeszcze cztery inne gry.Największymi niespodziankami są zapewne trzy produkcje AAA na zewnętrzne launchery. Star Wars Jedi: Fallen Order (akcja TPP lekko w stylu soulslike, ale nie tak skrajnie trudna i w świecie Gwiezdnych Wojen) na Origin, Total War: Warhammer (strategia fantasy w świecie wykreowanym przez Games Workshop) na Epic Games Store i World War Z: Aftermatch (kooperacyjna strzelanka z zombie) również na Epic Games Store.Dodatkowo w launcherze samego Amazon Prime Gaming otrzymujemy Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered (poprawiona wersja przygodowej gry akcji TPP w klimacie thrillera), WRC 7 FIA World Rally Championship (oficjalna samochodowa gra rajdowa mistrzostw świata FIA WRC), Abandon Ship (morską strategię z otwartym światem), Paper Beast - Folded Edition (przygodowy tytuł z naciskiem na eksplorację), In other Waters (przygodową produkcję z licznymi zagadkami logicznymi) i Two Point Hospital (strategię ekonomiczną o prowadzeniu szpitala).Wszystkie tytuły możecie odebrać bez dodatkowych kosztów, jeśli tylko jesteście subskrybentami Amazon Prime. W ramach pakietu wchodzą też Amazon Prime Video, darmowe przesyłki Amazona i specjalne oferty w sklepie czy dodatki w ramach Twitcha. W Polsce wciąż dostępna jest świetna oferta z opłatą 49 złotych na rok (a właściwie aż 13 miesięcy, bo pierwszy jest za darmo na próbę) za cały bogaty pakiet Amazon Prime.