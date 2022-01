Mroczne turowe RPG Iratus: Lord of the Dead za darmo na GOG. Dwudniowa promocja

Wciel się w złego nekromantę w turowej grze RPG dla wielbicieli roguelike i Darkest Dungeon

Obierz bezpłatnie kolejną zimową bezpłatną grę z GOG i sprawdź zimową promocję

Jeszcze do 5 stycznia 2022 roku trwa wielka zimowa wyprzedaż na GOG. Do końca Winter Sale Finale można zaopatrzyć się w ponad 3500 pozycji z cenami obniżonymi nawet o 90 proc. Dodatkowo wzorem Epic Games Store, GOG także rozdaje niektóre gry zupełnie za darmo. Choć nie z taką nieprzerwaną częstotliwością. Obecnie jako czwartą i zapewne ostatnią pozycję podczas świątecznej wyprzedaży na GOG, możecie odebrać Iratus: Lord of the Dead.Na pierwszy rzut oka, tytuł wydaje się dość podobny w założeniach do mającego wielu fanów Darkest Dungeon. Jak można przeczytać na karcie produktu w serwisie GOG - "W grze Iratus walczysz po stronie sił ciemności, wcielając się w tytułowego nekromantę Iratusa, który był uwięziony przez tysiące lat, lecz niedawno został uwolniony. Władasz posłuszną armią nieumarłych składającą się ze szkieletów, zombie, banshee i wielu innych trupich wojowników. Twórz swoich żołnierzy w jedyny znany nekromancie sposób: wskrzeszając ciała poległych przeciwników!"Cytując dalej opis z GOG - "Rozwijaj i ulepszaj swoją podziemną kryjówkę. Wzmacniaj swoje sługi za pomocą tajemnych rytuałów. Przemierzaj kręte korytarze i podziemne katakumby, walcząc z alchemicznie wzmocnionymi górnikami, chciwymi krasnoludami i zdeprawowanymi najemnikami. Pomóż Iratusowi odzyskać potęgę. Pokonaj wraz z nim siły dobra i sprowadź na świat wiekuiste królestwo śmierci! Ogrom opcji taktycznych i strategicznych sprawia, że Iratus to nie lada gratka dla zagorzałych wielbicieli gier z gatunku roguelike."Na platformie GOG nie musicie przechodzić na kartę produktu, kiedy chcecie odbierać darmowe pozycje. Serwis inaczej podchodzi do dopisywania promocyjnych tytułów niż Epic Games Store czy Steam. Należy wejść na główną witrynęi zalogować się na swoje konto (lub je utworzyć, jeśli takowym nie dysponujecie). Później przewijacie widok nieco niżej, aż zobaczycie banner z grafiką Iratus: Lord of the Dead. Po kliknięciu na "Tak, odbierz grę", ta będzie dopisana do waszego profilu już na zawsze. Alternatywnie możecie jej poszukać w launcherze