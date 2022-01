Wiedźmin 3 przeżywa kolejną już młodość po premierze 2. sezonu serialu

Wiedźmin 3 przyciąga coraz więcej graczy

Wiedźmin 3: Dziki Gon znów wzbudza ogromne zainteresowanie wśród użytkowników. Statystyki ostatnio aktywnych graczy robią wrażenie i są najwyższe od dwóch lat. Oczywiście przyczyny tego stanu rzeczy należy doszukiwać się w niedawnym debiucie drugiego sezonu serialu od Netflixa.Nie tak dawno mieliśmy do czynienia z premierą drugiego sezonu serialu Wiedźmin , który wciąż króluje w wynikach oglądalności. Zdania na jego temat wśród społeczności są dosyć podzielone, lecz nie da się ukryć, że skutecznie zmotywował on wiele osób do zapoznania się z wiedźmińskim uniwersum lub powrotem do niego w różnych formach.Jedną z najpopularniejszych form okazało się oczywiście zagranie w gry wyprodukowane przez polskie studio CD Projekt RED. Szczególnie mowa tu o najbardziej znanej odsłonie, czyli. Statystyki podawane przez portal Steam Charts nie pozostawiają w tym aspekcie jakichkolwiek złudzeń.Jak się okazuje, w przeciągu ostatniej doby zanotowano. Taki wynik uzyskano ostatnio w styczniu 2020 roku – po premierze pierwszego sezonu serialu. Trudno więc mówić o przypadku. Do tego rzecz jasna doszła zimowa wyprzedaż, podczas której Wiedźmina 3 można zgarnąć za naprawdę niską cenę.Warto też wspomnieć, że rozpoczęty kilka dni temu rok będzie naprawdę dobry dla fanów gamingowych projektów dotyczących Wiedźmina. Już niedługo doczekamy się bowiem. Dodatkowo liczyć możemy na ogłoszenie kilku funkcji multiplayer (nie wiadomo jednak o co dokładnie chodzi). Oczywiście nie należy także zapominać o nadchodzącym trzecim sezonie serialu, prequelu i filmie animowanym.