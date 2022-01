Nadchodzi Cyberpunk 2077: Samurai Edition. Pojawiły się doniesienia o przyszłości gry

Plany na rozwój Cyberpunk 2077:





Cyberpunk 2077 zostanie przemianowany na Cyberpunk 2077: Samurai Edition po aktualizacji 1.5 oraz wersji na konsole nowej generacji. Mowa o swego rodzaju soft-restarcie,

CD Projekt RED zorganizuje w lutym specjalną transmisję na żywo, podczas której zostanie ujawniony nie tylko patch, ale także pierwsze anime oparte o uniwersum oraz pierwsze rozszerzenie na miarę Krwi i Wina do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon,

Aktualizacja 1.5 przyniesie ze sobą wiele nowych funkcji pokroju salonów fryzjerskich, garaży, balansu systemu łupów, ulepszonej sztucznej inteligencji czy zupełnego przeprojektowania interfejsu użytkownika,

Doczekamy się obiecanych darmowych DLC zawierających cztery nowe bronie, tryb Nowa Gra +, opcje dostosowania mieszkania i nowe koncerty,

Aktualizacja 1.5 to także mnóstwo mniejszych nowości pokroju większej liczby SMS-ów wysyłanych przez Judy czy Panam do głównego bohatera,

Akcja pierwszego rozszerzenia rozgrywać się będzie w miejscu zwanym Pacifica i ma być „naprawdę ogromne”. Będzie można tam wykonywać zadania w obrębie miejsca nazwanego „strefą walki”. Pojawią się tam dwa nowe gangi: Bozos (brutalni psychopaci w przebraniach klaunów z chorym poczuciem humoru) oraz Rzeźnia (brutalni psychopaci o faszystowskich poglądach). Pacifica będzie ponadto inspirowana grą S.T.A.L.K.E.R.,

Cyberpunk 2077 otrzyma własną mini-grę inspirowaną Gwintem z Wiedźmina. Polegać ona będzie na przechodzeniu do cyberprzestrzeniu i kontrolowaniu oraz kolekcjonowaniu potworów. Będzie można je następnie wysyłać na bitwy przypominające te z klasycznych jRPG-ów. Co ciekawe – będzie to jedna z kilku funkcji wieloosobowych,

Anime na podstawie gry nazywać się będzie Cyberpunk 2077: Edgerunners i jest tworzone przez Studio Trigger. Za scenariusz i fabułę odpowiada jednak CD Projekt RED i według przecieków produkcja prezentuje się obłędnie oraz przypomina Akirę,

Drugie rozszerzenie znajduje się już na wczesnym etapie planowania, lecz ujrzy światło dzienne wyłącznie pod warunkiem, że pierwsze odniesie sukces. W przeciwnym razie Cyberpunk 2077 otrzyma tylko jeden dodatek.

Pierwotnie zadebiutowały one na kultowym forum 4chan i potem rzecz jasna pojawiły się na Reddicie . Mają pochodzić od osoby bardzo dobrze zaznajomioną z procesem produkcyjnym gry Cyberpunk 2077 i być wiarygodne. To rzecz jasna pokaże dopiero przyszłość, lecz nic nie zaszkodzi, by zerknąć na te plotki. Poniżej znajdziecie najciekawsze – jak i oczywiście domniemane - plany deweloperów.Nie da się ukryć, że powyższe plotki brzmią dosyć wiarygodnie i zapewne nikt nie miałby nic przeciwko, gdyby okazały się rzeczywistością. Na razie jednak tego nie wiemy - jedyne co możemy zrobić to oczekiwać cierpliwie na ogłoszenia CD Projektu.Źródło: Reddit / Foto. CD Projekt