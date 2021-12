Aż tyle zaoszczędziliśmy w święta dzięki Epic Games. Kwota robi wielkie wrażenie

Epic Games Store znów przyszykował prezenty dla graczy, to już kolejny rok rozdawania

Obecnie w Epic Games Store możecie. To zwieńczenie tegorocznego rozdawania w specjalnym codziennym świąteczno-noworocznym cyklu. Normalnie Epic Games Store proponuje kolejne gry za darmo co tydzień lub czasem co dwa tygodnie. Jednak w połowie grudnia promocja dostaje wiatru w żagle na 15 dni. Ile mogliśmy dzięki niej zaoszczędzić w grudniu w tym roku, a ile w ubiegłym?Firma rozdawała w obu przypadkach 15 pozycji. Właściwie w 2021 roku nawet więcej, bo na Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy składają się aż 3 gry, więc łącznie 17. Zacząłem się zastanawiać, ile warte są te wszystkie tytuły, jeśli przyszło by je nam kupować w normalnej cenie lub uwzględniając wielką świąteczną wyprzedaż w Epic Games Store, która trwa do 6 stycznia. Co ważne, w jej trakcie można dodatkowo obniżyć ceny wszystkich pełnych wersji gier nielimitowanymi bonami o kolejne 40 złotych, o ile kosztują (z uwzględnieniem wyprzedaży) co najmniej 59,99 złotych. Nie dotyczy to DLC, w ich przypadku możemy liczyć najwyżej na normalną wyprzedażową obniżkę.