Trylogia Tomb Raider za darmo od Epic. To się nazywa prezent dla graczy!

Tomb Raider za darmo do 6 stycznia

Epic Games nie przestaje rozpieszczać graczy, a na koniec tegorocznej promocji przygotowano świetną niespodziankę dla fanów serii Tomb Raider. Słynneaż samo ciśnie się na usta ;)Platforma z grami Epic Games Store robi co może, aby konkurować m. in. ze Steam, a rozdawanie gier ma być jednym ze sposobów na zdobycie sympatii graczy. W tym roku z okazji Świąt otrzymaliśmy już naprawdę sporo ciekawych tytułów, ale tym razem Epic naprawdę się postarał. Gracze mogą zupełnie za darmo przypisać do swojego konta trylogię Tomb Raider.Za darmo udostępniono 3 naprawdę wysoko oceniane tytuł: Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration z 2016 roku, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition z 2018 roku oraz Tomb Raider GAME OF THE YEAR EDITION z 2013 roku.Na przypisanie gier za darmo do swojego konta macie czas. Zdecydowanie warto!Do tego samego dnia obowiązuje też wielka świąteczna wyprzedaż na Epic Games Store z wieloma grami i DLC w atrakcyjnych cenach. Jeśli dana pozycja jest pełną wersją gry (ta metoda nie działa z dodatkami) i kosztuje przynajmniej 59,99 złotych, to możecie też użyć kuponu obniżającego należność o kolejne 40 złotych. Liczba bonów jest nieograniczona i otrzymać je można po każdej transakcji czy darmowym odebraniu gier. Ważne tylko, aby użyć ich do 6 stycznia.Chyba już wiemy jak wielu z Was spędzi Sylwestra...Jak odebrać wymienione gry za darmo? Wystarczy przejść na stronę Epic Games Store , zalogować się i przypisać gry do konta.Źródło: Epic