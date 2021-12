Nie możesz uruchomić Fortnite? Trwa awaria serwerów Epic Games

Od kilku godzin gracze raportują o problemach z dostępem do gry Fortnite . Wygląda na to, że nie są to planowane prace serwisowe, a awaria serwerów Epic Games.Miłośnicy Fortnite mają problem z zalogowaniem się do gry. Mało tego, w wielu przypadkach już w sklepie Epic widnieje informacja na temat braku połączenia z serwerem, a gry nie da się uruchomić.Jak duża jest skala problemu? Na tyle duża, że. W serwisie Downdetector dosłownie co kilkanaście minut pojawia się kilkaset raportów o problemach, co wskazuje na naprawdę poważną awarię.