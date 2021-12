Salt and Sanctuary bezpłatnie w Epic Games Store. Mroczne RPG 2D z brutalną walką

Mroczne RPG 2D dla fanów Dark Souls - odbierz za darmo Salt and Sanctuary w Epic Games

Wszystko co dobre, kiedyś się kończy. Epic Games Store raczej nagle nie zaprzestanie rozdawania gier, ale już jutro otrzymamy ostatni tytuł w specjalnym świątecznym codziennym rozdawniczym cyklu. Później model przejdzie na tygodniowe zmiany bezpłatnych pozycji. Wczoraj, a dziś Epic Games Store serwuje nam Salt and Sanctuary.Jak możemy przeczytać - "Poznaj mroczną, bezlitosną wyspę w stylizowanej grze RPG 2D. Salt and Sanctuary łączy szybką, brutalną walkę 2D z bogatą mechaniką RPG. Rezultat to przeklęty świat pełen zapomnianych miast, spływających krwią lochów oraz zbezczeszczonych pomników. Poznaj porzucony świat. Skazany z góry na przegraną marynarz rozbija się na nieistniejącej na mapie wyspie. W spowitych mgłą dolinach, w których szczerzący się, pokryci mchem umarlacy wciąż ściskają pordzewiałą broń, zaczynają się poruszać powłóczące nogami postaci. Pod kruszejącymi, przeżartymi przez sól konstrukcjami pokręcone jak labirynt korytarze prowadzą do niewypowiedzianego zła, od dawna zapomnianego przez człowieka."Opis dodaje też - "Poznaj nagradzaną platformówkę. Salt and Sanctuary to jak dotąd najbardziej ambitny tytuł Ska Studios, nagradzanego niezależnego studia, które stoi za długą listą stylowych, ekspresywnych i brutalnie zrealizowanych gier akcji, między innymi The Dishwasher: Vampire Smile, The Dishwasher: Dead Samurai i Charlie Murder."Mechanizm odbierania promocyjnych bezpłatnych gier z Epic Games Store nie zmienił się. Należy wejść na kartę produktu () i po zalogowaniu się aktywować przycisk z napisem "Pobierz". Jeszcze tylko szybkie przeklikanie przez kilka ekranów i produkcja będzie bezpłatnie dopisana do waszego konta Epic Games. Tak samo, jakbyście ją kupili, ale bez wydawania ani grosza. Alternatywnie możecie to też zrobić z poziomu działu sklepu launchera. Macie na to czas. Wtedy Epic zaserwuje kolejną grę niespodziankę. Oficjalnie firma nic nie podaje, ale według przecieku użytkownika Angebote z mydealz, ma to być Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy. Potwierdza to też grafika z charakterystycznym dla serii czekanem.