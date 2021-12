Ubisoft usunął nieaktywne konto gracza. Powołał się na... RODO

Surowa polityka.

Niemiła niespodzianka przy powrocie do grania

Obecnie każdy ma dostęp do tylu różnych platform zajmujących się cyfrową dystrybucją gier, że dosłownie nie sposób nieustannie korzystać z nich wszystkich. Jeżeli nie grasz w gry danego producenta zbyt często, możliwe że logujesz się do jego platform nawet tylko dwa razy do roku. Ba często wydawcy posiadający własne platformy i tak udostępniają swoje produkcje na przykład na takim Steamie – jak chociażby Electronic Arts.Jak właśnie się okazało, naprawdę warto pamiętać o tym, aby raz na jakiś czas się do omawianych platform logować – jeśli już mamy w nich konta i zakupiliśmy za ich pośrednictwem jakiekolwiek gry. Pewien mieszkaniec Norwegii doniósł bowiem o tym, że Ubisoft usunął jego konto Ubisoft Connect wraz z wszystkimi zakupionymi grami po ponad roku nieaktywności. Z jakiego powodu? Sprawa niespodziewanie ma związek z RODO.Wspomnianym mieszkańcem jest Norwegii Tor, który podzielił się w sieci tylko swoim imieniem. Ten wcześniej w tym miesiącu podzielił się swoją historią z serwisem PCWorld. Tor w 2020 roku sprzedał swój komputer, by uporać się z uzależnieniem od grania. Tego lata mężczyzna postanowił jednak wrócić do grania i właśnie wtedy przekonał się, że jego konto Ubisoft zostało zamknięte.Jako że Tor posiadał na swoim koncie gry warte łącznie setki dolarów, w tym tytuły z serii Rainbow Six czy Assassin’s Creed, od razu przystąpił do szukania odpowiedzi na to, dlaczego utracił dostęp do niego. Ku jego zaskoczeniu, znalazł on jedynie wiadomość e-mail w swojej elektronicznej skrzynce, która ostrzegała o tym, iż jego konto Ubisoft zostało tymczasowo zamknięte i w przypadku dalszego braku aktywności zostanie zamknięte na stałe, po 30 dniach. Aby wstrzymać blokadę konta, wystarczyłoby, że Tor kliknąłby w przycisk umieszczony w wiadomości – do 19 lutego 2021 roku. Niestety, Tor odkrył tę wiadomość dużo później – głównie dlatego, że wylądowała w spamie. Oczywiście, Tor skontaktował się z obsługą klienta Ubisoftu. Wtedy dowiedział się jedynie, że firma nie ma możliwości przywrócenia mu dostępu do jego konta i gier.