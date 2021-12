Moving Out za darmo na Epic Games. Zwariowane przeprowadzki solo lub dla nawet 4 graczy

Pełna humoru i dobrej zabawy zwariowana gra Moving Out bezpłatnie przez dobę na Epic Games Store

Zostały nam jeszcze tylko dwie gry (plus aktualna) do końca codziennego rozdawania produkcji przez Epic Games Store (kończy się wraz z tytułem oferowanym od 30 grudnia). Dziś Epic Games serwuje nam przyjemną i humorystyczną zabawę w przeprowadzki. Co ważne, da się w niej bawić solo, ale też nawet do czterech osób w ramach lokalnej kooperacji (często nazywanej "kanapowym multiplayerem" czy "kanapową kooperacją").Jak głosi opis na Epic Games Store - "Jesteście gotowi na ekscytującą karierę wypełnioną meblami? Masz certyfikat w zakresie układania i przenoszenia mebli i podejmujesz się prac przeprowadzkowych w ruchliwym mieście Packmore. Smooth Moves to może nie największa firma przeprowadzkowa, ale żadne zadanie nie jest zbyt niebezpieczne lub dziwne dla tej zapracowanej drużyny ambitniaków. Rozwijaj biznes, żeby osiągać nowe poziomy, rekrutuj różnorodne, personalizowalne postaci i uratuj miasto przed meblowym niebezpieczeństwem!""Współpraca! Poznawaj fabułę solo jako jednoosobowa firma lub skrzyknij drużynę spośród znajomych. Na kanapie zmieści się do czterech osób, żeby wykłócać się o to, jak najlepiej ustawić kanapę. Wystaw na próbę swoje umiejętności ORAZ swoje przyjaźnie! Fizyka! Czy na drodze Twoich mebli stoją nieznośne drzwi i okna? Przepchnij się przez nie, korzystając z praw fizyki! Podnoś, rzucaj i toruj sobie drogę, żeby osiągnąć jak najlepszy czas!"Tradycyjnie odbierając bezpłatnie promocyjną grę z Epic Games Store, musicie wejść na jej kartę produktu (dla) i po zalogowaniu się na swoje konto Epica aktywować przycisk z napisem "Pobierz". Jeszcze tylko kilka dodatkowych kliknięć i tytuł będzie na stałe i w pełni za darmo podpięty do waszego profilu Epic Games Store. Ewentualnie możecie go dodać także z działu sklepu launchera. Macie na to czas tylko. Później kolejna gra-niespodzianka.