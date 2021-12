Valve podsumowało 2021 rok. Te gry odniosły na Steam największy sukces

Które zarobiły najwięcej i cieszyły się największą popularnością?

Największe maszynki do zarabiania pieniędzy

Cóż, grudzień to czas podsumowań. W miesiącu tym całe mnóstwo osób rozmyśla nad tym, z jakimi wyzwaniami, sukcesami czy też porażkami miało do czynienia w ciągu minionych niemal 365 dni. Coś podobnego robią też niektóre przedsiębiorstwa, takie jak chociażby Valve. Tak się składa, że gigant ten właśnie podsumował 2021 rok na Steam, obrazując, które gry tym razem odniosły w platformie największy sukces.Valve klasycznie podzieliło swoje podsumowanie na kilka kategorii. Te kategorie to Bestsellery, Nowe tytuły, Najczęściej grane, Gry, które opuściły wczesny dostęp, Najlepsze na VR oraz Wsparcie dla kontrolerów. Co istotne, firma nie ujawniła, jaki tytuł króluje w każdej z nich, bowiem nie opublikowała swoich statystyk w formie jawnego rankingu czy listy, a w przypadku większości kategorii rozdysponowała gry do czterech różnych grup. Te grupy to platyna (miejsca 1-12), złoto (miejsca 13-24), srebro (miejsca 25-40) oraz brąz (miejsca 41-100).W kategorii Bestsellery znalazło się 100 gier z największym w 2021 roku przychodem brutto. Jej królami są zarówno klasyki – PUBG Battlegrouds, Rainbow Six Siege, Counter Strike: Global Offensive, Dota 2 czy Grand Theft Auto V – jak i nowsze gry, takie jak New World czy Valheim. Wśród Nowych tytułów, czyli tegorocznych największych premier według przychodu brutto, największymi wygranymi są między innymi New World, Mass Effect: Legendary Edition czy Battlefield 2042.