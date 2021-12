W New World zbanowano gracza LGBTQIA i gildię LGBT+

To ponoć atak na tle homofobicznym.



W popularnym MMO New World od Amazona wciąż nie wszystko działa tak, jak powinno. Ostatnio modnym stało się nadużywanie systemu, umożliwiającego zgłaszanie innych graczy i oznaczania gildii jako łamiących zasady gry. Zmasowane raportowanie prowadzi do banowania niewinnych osób. Jedną z nich stał się Isacoh, znany streamer LGBTQIA, który w ramach "zmasowanego ataku na tle homofobicznym" został wykluczony z zabawy.



Isacon i gildia Queers zbanowani w New World

Fala zgłoszeń wynikała z nazwy prowadzonej przez Isacoha gildii Queers, zrzeszającej osoby LGBT+. Ban został nałożony na 14 godzin z powodu... "obraźliwej nazwy". Isacoh podejrzewa, że raportowanie było efektem chęci nękania graczy innej orientacji, będących członkami rozwiązanej przy okazji grupy.



Kwestię bana poruszono na oficjalnym forum gry. Przedstawiciele firmy nabrali wody w usta i odesłali Isacoha do formularza reklamacyjnego, dzięki któremu mógł odwołać się od decyzji, wydanej jak się okazało nie przez automat, a przez żywego moderatora gry. Amazon Games miało twierdzić w listopadzie tego roku, iż:



"W New World nie rozdaje się automatycznych banów na podstawie raportów graczy. Niezależnie od tego, czy ktoś został zgłoszony raz, czy milion razy, jego sprawa jest analizowana przez moderatora, który może uznać, że dane zachowanie jest niezgodne z Kodeksem postępowania".







"To nie pierwszy raz, kiedy członkowie Queers byli nękani przez masowe zgłoszenia na tle homofobicznym" – twierdzi Isacoh. "Jestem New World Content Creatorem, który używa tagu Queer i Genderqueer na Twitchu, również należącym do Amazona, aby jednoczyć naszą społeczność".



Źródło: Twitch