Ciekawe gry za darmo w Amazon Prime Gaming na styczeń. Poznaliśmy nieoficjalną listę

Co konkretnie miałby zaoferować Amazon Prime Gaming? In other Waters (prawdopodobnie na GOG) - przygodową produkcję z licznymi zagadkami logicznymi, WRC 7 (można obstawiać Steam, a przynajmniej nie kojarzę WRC 7 w innych launcherach, ewentualnie może we własnym launcherze Amazon Games) - oficjalną rajdową samochodówkę z pełną licencją FIA i trasami także w Polsce, Two Point Hospital (znów raczej Steam lub własny launcher) - strategię ekonomiczną o prowadzeniu szpitala, Abandon Ship (możliwe, że na GOG) - morską strategię z otwartym światem oraz Paper Beast Folded Edition (GOG lub Epic Games) - grę przygodową z naciskiem na eksplorację.Jeżeli nieoficjalne informacje okażą się trafne, to wszystkie opisane produkcje będzie można odebrać od 1 stycznia o godzinie 19:00 do 1 lutego o godzinie 18:59 (oczywiście 2022 roku). Naturalnie aby skorzystać z oferty wszystkich obecnych i przyszłych pozycji z Amazon Prime Games, trzeba mieć aktywny pakiet Amazon Prime (w jego skład wchodzą też Amazon Prime Video, darmowe przesyłki Amazona i specjalne oferty w sklepie czy dodatki w ramach Twitcha). Wciąż dostępna jest świetna oferta z opłatą 49 złotych na rok (a właściwie aż 13 miesięcy, pierwszy jest próbnym za darmo) za Amazon Prime.

Two Point Hospital miałby być jedną z gier w styczniowym pakiecie Amazon Prime Gaming / Foto: WizardofSonic @ Preisjaeger

W tej chwili w ramach Amazon Prime Gaming obecne są takie gry jak: Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (Origin), Football Manager 2021 (Epic Games Store), Frostpunk (GOG), Journey to the Savage Planet (GOG) i nieco pozycji we własnym launcherze Amazona - Morkredd, Spellcaster University, Youtubers Life, Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, Tales of Monkey Island: Chapter 1, Tales of Monkey Island: Chapter 2, Tales of Monkey Island: Chapter 3, Tales of Monkey Island: Chapter 4 oraz Tales of Monkey Island: Chapter 5.Źródło: WizardofSonic @ Preisjaeger / własne