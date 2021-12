X - Morph Defense Complete Edition za darmo na GOG przez 48 godzin

Podbij Ziemię i terraformuj jej powierzchnię w X - Morph Defense. Bezpłatnie na GOG przez 2 doby

Polska platforma GOG należąca do grupy CD Projekt znów potwierdza, że w świąteczno-noworocznym okresie nie musimy liczyć na growe prezenty tylko od Epic Games Store. Obecnie możecie przez dobę, ale GOG także coś przygotował i to na dłuższy okres niż tylko 24 godziny.Jak możemy przeczytać w opisie z GOG - "Unikatowe połączenie strzelanki i strategii tower defense. Wciel się w rolę X-Morpha - przedstawiciela rasy obcych, którzy najeżdżają ziemię aby splądrować jej zasoby. Planuj w trybie budowy, wybierając spośród różnych typów wież lub rzuć się bezpośrednio w środek bitwy. Buduj labirynty dla nacierających wrogów w środowisku które daje niespotykaną swobodę planowania. Demoluj budynki i zawalaj mosty aby wspomóc swoją obronę lub po prostu napawaj się spektaklem niespotykanego zniszczenia. Władaj szerokim wachlarzem unikatowych broni i używaj strategii jakich jeszcze nie było w tym gatunku gier.""Twoim celem jest obrona żniwiarek przed nadciągającymi falami wojsk ludzi. Każda fala wrogów jest poprzedzona fazą budowania w której gracz może sprawdzić jacy wrogowie będą go atakować i prześledzić ich ścieżki ruchu. W tej fazie nie ma limitu czasowego więc gracz może dowolnie długo planować swoja obronę lub rozpocząć walkę natychmiast i stawiać wieże w miarę potrzeby w trakcie bitwy. Jedną z unikatowych cech gry jest możliwość budowania wież praktycznie w dowolnym miejscu na mapie i kształtowanie ścieżek wrogów przy użyciu płotów laserowych."Na GOG metoda odbierania promocyjnych bezpłatnych gier jest inna niż np. na Steam czy Epic Games Store. Teoretycznie możecie wejść na kartę produktu X - Morph Defense Complete Edition (), ale nie jest to konieczne, bo i tak zostaniecie zaprowadzeni na stronę główną. Lepiej przejść od razu właśnie na stronę startową GOG i po zalogowaniu się na swoje konto odszukać banner z X - Morph Defense Complete Edition. Po naciśnięciu na niego, niedługo później X - Morph Defense Complete Edition pojawi się na waszym profilu GOG. Alternatywnie możecie to zrobić w launcherze