Mages of Mystralia za darmo na Epic Games Store. Kolorwa przygodowa gra akcji

Przyjemna magiczna przygoda w Mages of Mystralia bezpłatnie w Epic Games tylko przez dobę

Odbieraj bezpłatnie gry i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży na Epic Games Store

Epic Games Store w okresie świąteczno-noworocznym codziennie rozdaje kolejne gry zupełnie za darmo. Ten czas powoli się kończy, bo czekają nas jeszcze tylko trzy produkcje. Wczoraj mieliśmy, dziś firma zaprezentowała kolorową grę akcji z elementami przygodowymi i zręcznościowymi.Jak można przeczytać w opisie (tym razem na Steam, ten z Epic Games jest wyjątkowo krótki) - "W królestwie Mystralii potrzebujesz głowy, a nie mięśni, żeby przetrwać. Zmierzysz się z gigantycznymi, potężnymi stworzeniami, przemierzając zdradzieckie tereny. Napotkasz zagadki, które sprawiają kłopot nawet najstarszym mędrcom. A na dodatek czyhają na ciebie pułapki zastawione przez tych, którzy źle Ci życzą.""Twoja droga nie będzie prosta. W Mages of Mystralia wcielisz się w postać młodej dziewczyny imieniem Zia, która odkrywa, że urodziła się ze znajomością magii. Niestety, magia jest zabroniona, dlatego Zia musi wyruszyć w podróż, aby zyskać kontrolę nad swoimi mocami. Po drodze spotyka innych wygnanych magów, odkrywa runy o magicznych właściwościach i uświadamia sobie, że może je łączyć na miliony różnych sposobów, tworząc zupełnie nowe zaklęcia. Historia została napisana przez bestsellerowego autora, Eda Greenwoda, twórcę świata fantasy Forgotten Realms dla Dungeons and Dragons, który posłużył jako podstawa dla gier Baldur's Gate, Neverwinter Nights oraz 170 książek fantasy."Tak jak zwykle, aby odebrać bezpłatnie grę, musicie wejść na jej kartę produktu w Epic Games Store () i po zalogowaniu się aktywować przycisk z napisem "Pobierz". Przechodzicie dalej kilka prostych kroków i do waszego konta w Epic Games Store za darmo i na stałe przypisuje się aktualnie rozdawana w promocji produkcja. Alternatywnie możecie też to zrobić z poziomu sklepu launchera. Macie na to czas tylko. Po tym momencie oferta się zmieni, oficjalnie nie wiemy na jaką.