Control za darmo w Epic Games Store. Coraz więcej powtórek na Boże Narodzenie

Odbieraj za darmo gry w Epic Games Store i skorzystaj z wyprzedaży oraz kuponów na 40 złotych

Specjalny codzienny świąteczno-noworoczny cykl z rozdawaniem gier przez Epic Games Store powoli dobiega końca. Będzie trwał jeszcze do 30 grudnia, więc czekają nas jeszcze cztery pozycje. Dziś Epic Games Store serwuje za darmo do odebrania przez dobę Control (). To już kolejna powtórka w specjalnym grudniowym okresie promocyjnym. Wcześniej Control mogliśmy bezpłatnie przypisać do swojego konta Epic Games Store kilka miesięcy temu - przez tydzień od czwartku 10 czerwca 2021 roku.Jak podaje opis produktu na Epic Games Store - "Po tym, jak tajna agencja z siedzibą w Nowym Jorku zostaje zaatakowana przez pozaziemskie siły, obejmujesz funkcję jej nowej dyrekcji i walczysz o odzyskanie kontroli. Ta trzecioosobowa gra akcji stworzona przez studio Remedy Entertainment postawi przed Tobą nie lada wyzwanie. Musisz posiąść nadprzyrodzone umiejętności, opanować posługiwanie się w pełni modyfikowalną bronią i poradzić sobie z dynamicznie reagującym otoczeniem podczas walki w pełnym realizmu, nieobliczalnym świecie."Można przeczytać też, że - "Centralną postacią w grze jest Jesse Faden, która oswaja się z rolą dyrektorki agencji, poszukując odpowiedzi na nurtujące ją pytania. Świat Control ma do opowiedzenia swoją własną historię, podobnie jak sprzymierzeńcy, których Jesse napotka na swojej drodze. Współpracując z innymi agentami, bohaterka wpada na trop dziwnych eksperymentów i sekretów."Oczywiście w celu odebrania za darmo Control na Epic Games Store, musicie wejść na kartę produktu () i po zalogowaniu nacisnąć na przycisk z podpisem "Pobierz". Następnie należy przejść przez kilka prostych kroków, a finalnie otrzymujemy bezpłatnie i na stałe Control przypisany do naszego konta w Epic Games Store. Alternatywnie można poszukać gry w dziale sklepu launchera. Macie dokładnie dobę, aby to zrobić. Promocja na kolejną grę-niespodziankę zmieni się już. Niestety nie wiemy, jaka będzie to pozycja.