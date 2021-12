Prey za darmo w Epic Games Store. Dynamiczna strzelanka z obcymi w roli głównej

Prey z 2017 roku bezpłatnie w świątecznej promocji na Epic Games Store

Odbieraj codziennie darmowe gry w Epic Games i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży

Po wczorajszym, dziś Epic Games całkiem zmienia stylistykę rozdawanych gier i z realiów fantasy przenosi nas na stację kosmiczną orbitującą wokół ziemskiego Księżyca w strzelance Prey z 2017 roku. Akcja z codziennie nowymi darmowymi grami w Epic Games będzie trwać jeszcze do 30 grudnia.Jak można przeczytać na karcie produktu w Epic Games Store - "W Prey budzisz się na pokładzie Talosa I, stacji kosmicznej orbitującej w 2032 roku wokół Księżyca. Jesteś kluczowym obiektem doświadczalnym w eksperymencie, który na zawsze ma odmienić oblicze ludzkości."Opis dodaje też, że - "Sprawy jednak potoczyły się bardzo źle - stacja została opanowana przez wrogo nastawionych obcych, a Ciebie obrali za ofiarę. Musisz zapoznać się z mrocznymi tajemnicami Talosa I oraz własnej przeszłości, a jednocześnie przetrwać, wykorzystując znalezione na stacji narzędzia, własny spryt, broń i umiejętności parapsychiczne. Losy Talosa I i wszystkich na pokładzie są w Twoich rękach."Jeśli chcecie bezpłatnie zaopatrzyć się w Prey na Epic Games Store, tak jak zwykle musicie wejść na kartę produktu () i po zalogowaniu się nacisnąć na przycisk z nie do końca trafnym napisem "Pobierz". Później po przejściu kilku prostych kroków, do waszego profilu Epic Games będzie na stałe i w pełni bezpłatnie dopisana nowa pozycja w postaci Preya. Alternatywnie możecie to zrobić z poziomu sklepu launchera. Macie na to czas do jutra -. Wtedy aktualnie rozdawana gra zmieni się.