Pathfinder: Kingmaker za darmo w Epic Games Store. Gratka dla fanów Baldur’s Gate

Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition i dwa dodatki za darmo w Epic Games Store

Platforma Epic Games Store wciąż rozdaje codziennie nowe gry zupełnie bezpłatnie. Tak będzie prawie do samego końca roku, ostatni tytuł ze specjalnego dobowego cyklu otrzymamy 30 grudnia, czyli dzień przed Sylwestrem. W wigilijny wieczór Epic zaserwował nam współczesne RPG, ale z klasycznym izometrycznym podejściem do tematu, czyli Pathfinder: Kingmaker.Jak możemy przeczytać na karcie produktu w Epic Games Store - "Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition to pierwsze przeznaczone na komputer izometryczne, drużynowe RPG osadzone w uniwersum fantasy gry Pathfinder. Ciesz się klasyczną rozgrywką RPG, zainspirowaną grami takimi, jak Baldur's Gate, Fallout 1 i 2 czy Arcanum."Fani Baldur’s Gate, czy z nowej fali izometrycznych RPG (chociażby takich tytułów jak Tyranny albo Pillars of Eternity) na pewno ucieszą się z dzisiejszego prezentu w postaci Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition. Co ważne, wraz z pełną grą możemy zaopatrzyć się też w dwa dodatki - Arcane Unleashed i Bloody Mess.Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition możecie odebrać bezpłatnie. Po tym czasie dostaniemy kolejną grę-niespodziankę. Teoretycznie nic nie wiadomo, ale według wciąż sprawdzającej się (poza małym wyjątkiem, wcale nie otrzymaliśmy Humankind, może tytuł został przesunięty), będzie to Prey. Przypominam też o trwającej do 6 grudnia wyprzedaży z wieloma grami i DLC w obniżonych cenach. Można też dodatkowo kupić je taniej o kolejne 40 złotych (o ile wyjściowa cena pełnej gry, to co najmniej 59,99 złotych) dzięki nielimitowanym kuponom Epica.