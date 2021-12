I Have No Mouth And I Must Scream za darmo na GOG w ramach świątecznego prezentu

Można było się tego spodziewać, że nie tylko Epic Games Store będzie dziś rozdawał bezpłatnie gry na PC, w końcu mamy początek świąt. Polska platforma GOG należąca do grupy CD Projekt także dołożyła swoją cegiełkę do bożonarodzeniowego rozdawania elektronicznych prezentów.Klasyczna przygodowa gra bazująca na opowiadaniu z 1968 roku o tym samym tytule autorstwa Harlana Ellisona. Została wydana w 1995 roku i stworzona przez The Dreamers Guild / Night Dive Studios. Pewnie spodziewalibyśmy się bardziej wesołego doboru gry na święta, ale fani thrillerów i horrorów w mrocznym technologicznym klimacie powinni być zadowoleni. To zdecydowanie ciężka produkcja daleka od radosnej atmosfery.Całkiem zgodnie z fabułą książkowego pierwowzoru, wcielamy się w ocalałych po wojnie nuklearnej, w której superkomputery światowych mocarstw doprowadziły do nuklearnego unicestwienia ludzkości. Jeśli myślicie, że chodzi o typowy survival na zgliszczach cywilizacji, to jesteście w wielkim błędzie.

Szukajcie powyższego banneru na głównej stronie GOG, po odbiorze gry jego zawartość się zmieni na drugi wariant / Foto: własne - GOG

Jak odebrać w pełni bezpłatnie swoją kopię I Have No Mouth And I Must Scream na GOG?

Superkomputer AM mający w zasadzie nieograniczone możliwości i zasoby energetyczne, więzi dla zabawy ku swojej uciesze ocalałych z pogromu (inna sprawa, czy komputer może odczuwać emocje, widać w tym wykreowanym mrocznym świecie tak). Poddaje ich kolejnym symulacjom, w których rozprawiają się z ciężkimi wydarzeniami ze swoich przeszłości czy po prostu testują swoją wolę wobec słabości i najgorszych koszmarów z głębi własnych umysłów. Co ważne, mamy kilka zakończeń w zależności od poczynań gracza.Czas na darmowe odebranie I Have No Mouth And I Must Scream macie. Aby stać się posiadaczem elektronicznej kopii gry, należy wejść na główną stronę GOG, zalogować się na swoje konto i poszukać nieco przewijając widok banneru z odbiorem promocji, który trzeba aktywować. Teoretycznie da się też wejść na kartę produktu, ale kliknięcie i tak przenosi nas na stronę główną. Da się ją też odnaleźć w katalogu. Skorzystanie z oferty wiąże się z zapisaniem (o ile jeszcze nie macie włączonej tej opcji) do newslettera GOG. Teoretycznie po całej procedurze możecie się z niego wypisać, jeśli mailing będzie wam przeszkadzać.Źródło i foto: GOG / własne