Vampyr za darmo w Epic Games Store, właśnie tego się spodziewaliśmy

Wampirze RPG akcji w Londynie z początków XX wieku - odbierz bezpłatnie kopię Vampyra

Vampyr do odebrania przez dobę za darmo, a jutro najpewniej Pathfinder: Kingmaker

Przy wczorajszymprzez Epic Games Store, sugerowałem zgodnie z opublikowaną przez Woka na Steam listą i ikonami na grafice kolejnej tajemniczej gry, że dziś otrzymamy Vampyra. Nie pomyliłem się. Do jutrzejszego wieczora możecie dopisywać do swojego konta Epic Games właśnie tę pozycję.Jak możemy przeczytać na karcie produktu w Epic Games Store - "Przeklęty to wybór... Londyn, rok 1918. Jesteś dr Jonathan Reid i dotknęła cię klątwa wampyryzmu. Jako lekarz pragniesz ocalić nękane przez grypę miasto. Jako wampyr łakniesz krwi tych, których przysięgałeś uleczyć. Ulegniesz potworowi, który w tobie drzemie? Twoje czyny ocalą lub zgubią Londyn."Pozycja to RPG akcji rozgrywające się w Londynie na początku XX wieku. Tytuł został opracowany przez studio Dontnod Entertainment i wydany w 2018 roku. Co ciekawe, główny profil firmy raczej nie pokrywa się tak mocno z omawianym tytułem. Najbardziej znanym cyklem Dontnod Entertainment jest Life is Strange. Z ich dorobku możecie również znać podobną przygodówkę Tell Me Why czy już napakowaną akcją grę Remember Me już nieco bardziej pasującą stylem rozgrywki do Vampyra od wspominanych przygodówek.Vampyr jest możliwy do bezpłatnego odebrania po wejściu na dedykowaną kartę produktu Epic Games Store. Później należy zalogować się na swoje konto Epic Games i po kliknięciu w przycisk z napisem "Pobierz" przejść przez prosty proces zakończony otrzymaniem na zawsze i zupełnie za darmo swojej elektronicznej kopii gry Vampyr. Ewentualnie możecie znaleźć omawianą produkcję w dziale sklepu launchera. Macie na to czas do jutra. Po tym momencie Epic Games będzie oferować kolejną niewiadomą grę-niespodziankę.