Taktyczny akcyjniak Mutant Year Zero: Road to Eden za darmo w Epic Games

Mutant Year Zero: Road to Eden autorstwa Bearded Ladies bezpłatnie w Epic Games Store

Odbierz codziennie nową darmową grę w świąteczno-noworocznej promocji Epic Games Store

Niedawno zamieściliśmy informacje o potencjalnej nieoficjalnej liście darmowych gier w świąteczno-noworocznej promocji Epic Games Store. Według niej co prawda mieliśmy dziś otrzymać Humankind, ale oferowana aktualnie pozycja także była w harmonogramie, tyle że na jutro. Może to tylko drobny błąd lub nagła zmiana po stronie osób decyzyjnych w Epic Games? Kolejny tytuł zdaje się potwierdzać poprawność listy jednym z elementów grafiki w bannerze nowej "gry niespodzianki".Jak można przeczytać na karcie produktu w Epic Games Store - "Zespół, w którego skład wchodzą projektanci takich tytułów, jak HITMAN, czy współtwórca gry PAYDAY, przedstawia grę Mutant Year Zero: Road to Eden - taktyczną grę przygodową łączącą system walki turowej znany z serii XCOM z mechaniką skradania się w czasie rzeczywistym oraz odkrywaniem świata, w którym skończyło się już panowanie rodzaju ludzkiego, opanowanego przez naturę... i mutanty. (…) Ludzkość została zniszczona przez zmiany klimatu, wojnę nuklearną i pandemie. Czy Twój zespół mutantów przetrwa w Zonie?"Bardzo możliwe, że macie nawet w tej chwili omawianą pozycję w swojej bibliotece Epic Games Store, bo była rozdawana wraz z Hyper Light Drifterem już od 15 sierpnia do 22 sierpnia 2019 roku. Wtedy w tradycyjnym cotygodniowym modelu z bezpłatnymi zapowiadanymi z wyprzedzeniem grami.Jeżeli chcecie za darmo dopisać Mutant Year Zero: Road to Eden do swojego konta Epic Games Store, to tradycyjnie musicie wejść na kartę produktu () i po zalogowaniu się na swój profil kliknąć w pole z napisem "Pobierz". Dalej przejdziecie przez kilka prostych kroków, po których dostaniecie na zawsze i w pełni bezpłatnie własną kopię Mutant Year Zero: Road to Eden. Ewentualnie odnaleźć pozycję w dziale sklepu. Macie na to czas tylko przez dobę, czyli dokładnie do jutra w. Po tym czasie oferowana produkcja zmieni się na tajemniczą grę niespodziankę.