Wyciekła częściowa lista darmowych gier niespodzianek w Epic Games Store. Nie brak hitów

Nie możecie doczekać się kolejnych darmówek z Epic Games Store? Zapewne wiemy, jakie będą to gry

Od ostatniego czwartku 16 grudnia (aż do 30 grudnia) Epic Games Store rozdaje codziennie kolejne bezpłatne gry w specjalnym cyklu promocji. Normalnie firma robi to co tydzień lub co dwa tygodnie. Sytuacja jest już tradycyjna w ostatnich latach. Zawsze w pewnym momencie wycieka sprawdzająca się dalej lista potencjalnych gier do rozdania w grudniu. Zdaje się, że poznaliśmy aktualny harmonogram, choć tylko częściowy. Jak na razie się sprawdza.Znalazł ją i umieścił w formie screena na Reddicie użytkownik o pseudonimie viskull. Początkowo została napisana przez internautę z nickiem Wok (wcześniej posługiwał się też nazwą Wokuma) na stronach społeczności Steam w wątku poświęconym Zaginięciu Ethana Cartera, czyli innej gry rozdawanej przez ostatni weekend na platformie Epic Games Store. Oryginalny post Woka datowany jest na 19 grudnia, a viskulla na 21 grudnia (około godziny 11:30). Teoretycznie może być to ślepy traf, ale zostały dobrze przewidziane już dwie pozycje.