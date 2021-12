Pierwszy kobiecy turniej Counter-Strike: GO z ESL Gaming już w 2022 roku

Jedna z największych firm-organizacji e-sportowych na świecie, czyli ESL Gaming, ogłosiła właśnie wspólnie ze swoimi partnerami (Intelem i DHL) cykl kobiecych turniejów Counter-Strike: Global Offensive planowanych już na początek 2022 roku i obejmujących niemalże cały świat.



Wielkie ogólnoświatowe rozgrywki kobiet w CS:GO rozpoczynają się już za miesiąc

Będzie to pierwszy krok w nowym programie ESL Gaming #GGFORALL (skrót GG nawiązuje do wyrażenia Good Game). Jednym z haseł programu, jest - "to nie jest GG, dopóki nie jest GG dla wszystkich". Inicjatywa ma przesuwać granice i uczynić z e-sportu przestrzeń integracyjną z wzajemnym szacunkiem. Jak możemy przeczytać w komunikacie ESL Gaming - "Program ten będzie obejmował kilka inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), mających na celu zmniejszenie wpływu firmy na środowisko, pomoc w tworzeniu społeczności graczy wolnej od dyskryminacji, przemocy słownej i zastraszania oraz wiele innych podobnych inicjatyw."



Harmonogram kobiecych rozgrywek w Counter Strike: Global Offensive / Foto: ESL Gaming



Pula nagród ESL Gaming wspierana przez znanego z branży komputerowej Intela i firmę transportową DHL będzie opiewać na 500 tysięcy dolarów w ligach regionalnych, samodzielnych wydarzeniach na festiwalach DreamHack i ESL Cash Cup. W nowych ligach będzie osiem drużyn z Europy i Ameryki Północnej, a specyficznie dla nich nagrody wyniosą 150 tysięcy dolarów. Później trzy najlepsze drużyny z Europy i Ameryki Północnej, a także po jednej z Ameryki Południowej oraz Azji i Pacyfiku staną do walki w finałach Global League w ramach DreamHack Dallas (od 3 do 5 czerwca 2022) i DreamHack Winter (od 25 do 27 listopada 2022).





Foto: ESL Gaming









ESL Gaming chce coraz mocniej promować kobiety i ekologię

ESL Gaming w najbliższym czasie utworzy też kobiecą radę, która pomoże w dalszych pracach nad turniejami CS:GO dla kobiet czy innymi wydarzeniami. ESL Gaming będzie też kładł większy nacisk na boradcasterki czy kobiecą część kadry firmy. Aby to osiągnąć, ESL Gaming wprowadzi specjalny program rozwoju dla pań. Według Roberty Hernandez pełniącej funkcję SVP People and Culture w ESL Gaming, firma zapewni infrastrukturę dla kobiet równą jej męskim odpowiednikom. Jak możemy przeczytać w komunikacie - "Inne inicjatywy z zakresu CSR podjęte w związku z kobiecym turniejem CS:GO to między innymi ogłoszone niedawno przez ESL Gaming działania mające na celu zrównoważenie emisji dwutlenku węgla."



