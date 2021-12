Nastawiona na kooperację strzelanka Second Extinction za darmo w Epic Games Store

Second Extinction w early accessie za darmo przez dobę na Epic Games Store

Chcesz odebrać darmową grę z Epic Games? Masz na to tylko dobę, później oferta się zmieni

W szóstym dniu specjalnej świąteczno-noworocznej promocji z codziennymi bezpłatnymi grami od Epic Games Store, firma proponuje nam strzelankę Second Extinction nakierowaną głównie na sieciową kooperację. Istotny jest fakt, że to pierwsza rozdawana produkcja, która jeszcze nie miała swojej właściwej premiery, a jest dopiero na etapie płatnego wczesnego dostępu.Jak można przeczytać na karcie produktu w Epic Games Store - "Duża mapa. Duże dinozaury. Duże giwery. Wraz ze znajomymi staw czoło zagrożeniu na nieustannie zmieniającym się poziomie. Second Extinction to sieciowa, kooperatywna strzelanka FPS z pazurem. (…) W Second Extinction staniesz u boku góra dwóch znajomych, by walczyć z hordami zmutowanych dinozaurów. Ostrzeżenie dla samotnych graczy: Second Extinction zaprojektowano z myślą o grze zespołowej. Przeżyją tylko najsilniejsi."Produkcja jest nastawiona na sieciowy tryb kooperacyjny, ale teoretycznie da się też grać w pojedynkę. Rozgrywka przypomina inne shootery z dużym lokacjami i specjalnymi umiejętnościami postaci, konkretnymi misjami do wykonania, ale nie ma struktury otwartego świata. Jest to też o tyle ciekawy przypadek, że Epic Games Store chyba pierwszy raz w historii (a przynajmniej nie przypominam sobie innej takiej sytuacji) rozdaje bezpłatnie grę będącą dopiero w fazie płatnego early accessu. Planowo tworzona przez Systemic Reaction strzelanka ma otrzymać pełną premierową wersję już w 2022 roku.Tak jak zwykle, w celu odebrania darmowej promocyjnej gry z Epic Games Store, należy wejść na jej kartę produktu () i po zalogowaniu się na swoje konto, kliknąć na przycisk z napisem "Pobierz". Po kilku dalszych nieskomplikowanych krokach do naszego konta Epic Games Store będzie na stałe i w pełnie bezpłatnie dopisana gra. Ewentualnie możecie poszukać jej w dziale sklepu launchera. Co ważne, obecnie serwery Epic Games Store wyglądają na nieco przeciążone i mogą występować problemy podczas odbierania Second Extinctions. Najlepiej być cierpliwym i w razie niepowodzeń próbować znów po kilku minutach.