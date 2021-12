Kolejna darmowa gra rekompensatą za kupno GTA Trilogy - The Definitive Edition

Gracze wciąż niezadowoleni z reedycji, więc Rockstar znów rozdaje swoim klientom gry za darmo

Początkowy stan techniczny GTA: The Trilogy - The Definivite Edition i usunięcie ze sklepów (Steam i Rockstar Games Launcher) klasycznych edycji GTA były zdecydowanie nieprzychylnie odebrane przez społeczność graczy. Posypały się negatywne recenzje, więc Rockstar Games starał się uspokoić sytuację. Teraz robi to na jeszcze kolejny sposób.Na początku grudnia firma zaczęłaGTA: The Trilogy - Definitive Edition z PC. To co prawda miły gest, ale nie cofnięto decyzji o zaprzestaniu sprzedaży klasyków, więc jedyną opcją na ich nabycie (i to tylko przez ograniczony kilkumiesięczny czas), jest wydanie sporej sumy na odświeżoną reedycję.