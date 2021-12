Nietypowy pomysł na mechanikę. Loop Hero za darmo w Epic Games Store

Od ostatniego czwartku Epic Games Store wszedł w specjalny świąteczny tryb codziennego rozdawania gier, ale też otrzymaliśmy wielką bożonarodzeniową wyprzedaż na gry i DLC, a nawet kupony. Kolejną rozdawaną pozycją jest oparty o nietypową mechanikę pętli Loop Hero.Jak można przeczytać w karcie produktu na Epic Games Store - "Licz wrzucił świat w ponadczasową pętlę, pogrążając jego mieszkańców w niekończącym się chaosie. Wykorzystuj możliwą do rozbudowania talię mistycznych kart, aby rozmieszczać wrogów, budynki oraz pola terenu podczas kolejnych wypraw dzielnego bohatera zapętlonego w czasoprzestrzeni."Producent gry dodaje też - "Zdobywaj potężne przedmioty dla wszystkich rodzajów herosów i korzystaj z nich podczas walki oraz rozbudowuj obóz ocalałych, aby wzmacniać swoją drużynę przed każdym następnym wejściem w pętlę. Odblokowuj nowe klasy postaci, karty, atuty oraz przebiegłych strażników, aby przerwać ten nieustający cykl rozpaczy."Loop Hero możecie odebrać bezpłatnie tylko przez dobę, a dokładnie. Po tym czasie promocyjna oferta się zmieni, na kolejną jeszcze niewiadomą niespodziankę. Aby stać się posiadaczami darmowej gry z Epic Games Store, tradycyjnie wchodzicie na jaj kartę produktu () i po zalogowaniu się i kliknięciu na przycisk z napisem "Pobierz". Wtedy dopisujecie ją do swojego konta w kilku kolejnych prostych krokach. Alternatywnie możecie poszukać Loop Hero w dziale sklepu launchera

Jutro kolejna tajemnicza gra... czy domyślacie się jaka? Ja niestety nie / Foto: Epic Games Store

Do 30 grudnia sklep będzie codziennie oferował kolejne pozycje zupełnie bezpłatnie. Przypominam też o trwającej do 6 stycznia wyprzedaży z ogromem gier i dodatków na Epic Games Store przy opustach cen sięgających nawet do około 90 proc. Dodatkowo dla gier za co najmniej 59,99 złotych, można aktywować kupony obniżające cenę o kolejne 40 złotych.Źródło i foto: Epic Games Store / własne