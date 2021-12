Polskie góry udają USA. Zagraj za darmo w Zaginięcie Ethana Cartera na Epic Games Store

Świetnie oddane piękne polskie górskie plenery w The Vanishing of Ethan Carter, i to bezpłatnie

Naprawdę niezła gratka do zgarnięcia w Epic Games Store. Następny dzień świąteczno-noworocznej promocji z bezpłatnymi grami rozdawanymi co dobę, to The Vanishing of Ethan Carter lub po polsku Zaginięcie Ethana Cartera. Niewiele produkcji ma oficjalne spolszczone tytuły. A przygoda poszukiwań Ethana Cartera konkretnie z tego powodu, że to gra wyprodukowana przez nasze rodzime studio.The Vanishing of Ethan Carter zostało stworzone przez The Astronauts, czyli studio powstałe po odejściu założyciela People Can Fly wraz z częścią ekipy. Weteran polskiej branży gier Adrian Chmielarz powrócił do korzeni i znów zajął się gatunkiem gier przygodowych. Choć tym razem nie typowym point’n’clickiem jak przed wieloma laty, a produkcją FPP mającą pewne znamiona tak zwanego "symulatora chodzenia", w dodatku z zastosowaniem ciekawych technik.Eksplorujemy otwarty świat w Red Creek Valley gdzieś na środkowym zachodzie USA. Grafika jest przepiękna i ma znamiona fotorealistycznej. To zasługa technologii fotogrametrii, czyli przenoszenia faktycznych obiektów i miejsc po skanowaniu i przetworzeniu zdjęć. Mimo amerykańskiej historii, tak naprawdę ekipa The Astronauts bazowała na realnych lokacjach z polskich gór. USA udaje chociażby sławna Świątynia Wang (Kościół Górski Naszego Zbawiciela z Karpacza w Karkonoszach) czy most i tama z Pilchowic. Co ciekawe, był plan wysadzenia mostu na potrzeby jednej z części filmów Mission Impossibe (sfinansowano by nawet budowę nowego), ale zrezygnowano z tego pomysłu.Może jednak dwa słowa o samej grze, a nie tylko historii twórców czy użytej technologii i odwzorowanych miejscach. Zaginiecie Ethana Cartera składa się z kilku pomniejszych sekcji-zagadek, które można rozegrać w dowolnej kolejności (otwarty świat, możemy go do woli zwiedzać), choć najlepiej po prostu udając się dalej w głąb Red Creek Valley.