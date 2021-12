Uruchomił GTA V w 16K na RTX 3080 Ti. Efekt zaskakuje (wideo)

Była też próba w 20K.



Grand Theft Auto V pomimo już ponad 8 lat na karku w dalszym ciągu jest w stanie zdumiewać graczy dopracowaną i szczegółową oprawą graficzną. W dniu swojej premiery na pecetach w kwietniu 2015 roku - blisko dwa lata po debiucie na X360 i PS3 - produkcja Rockstar Games stanowiła niemałe wyzwanie dla komputerów z tamtej epoki. Dziś GTA V wciąż często wykorzystuje się do tego, aby sprawdzić możliwości nowoczesnych procesorów i kart graficznych. Jak z tytułem tym radzi sobie NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti w naprawdę wysokich rozdzielczościach?



Wydajność RTX 3080 Ti w GTA V

YouTuber prowadzący kanał zWORMz Gaming postanowił zweryfikować wydajność karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti FE w GTA V w rozdzielczościach 1080p, 1440p, 4K, a dzięki oferowanej przez grę technologii skalowania także w 8K, 12K i 16K. Spróbował nawet odpalić dzieło Rockstara w 20K, ale... cóż, nie poszło to najlepiej. W platformie testowej było jeszcze 32 GB pamięci RAM oraz 12-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 9 5900X.



Pierwsze testy miały pokazać wpływ MSAA na liczbę klatek na sekundę w grze. Nawet najwydajniejsze dziś karty graficzne mają spore problemy z MSAA x8 w GTA V, co pokazały pomiary zarówno w 1080p, jak i 1440p w ultra detalach. Różnica pomiędzy ustawieniami 4K Ultra (113 kl./s.) i 4K Ultra 2xMSAA (75 kl./s.) jest wręcz kolosalna.



Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z YouTube



GTA V w 8K w ultra ustawieniach graficznych? 42 klatki na sekundę. W ustawieniach bardzo wysokich liczba klatek rosła do przyjemniejszych 56 klatek na sekundę. GTA V w 12K w ustawieniach bardzo wysokich przekładało się na maksymalnie ok. 20 klatek na sekundę, ale ich liczba spadała czasem do 1 klatki na sekundę. 16K i podobne ustawienia? Bez szans na sensowny pomiar. Zmniejszenie detali do normalnych dało wynik w mieście na poziomie zupełnie przyzwoitych 46 średnich klatek na sekundę.



Próba uruchomienia GTA V w 20K skończyła się niepowodzeniem. Szkoda, że poniższy film wrzucono na YouTube w rozdzielczości... 1440p.







Spodziewaliście się, że NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti "ogarnie" GTA w 16K w tak wysokim "klatkażu"?



Źródło: YouTube