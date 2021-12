To musiało się stać. Remnant: From the Ashes za darmo w Epic Games Store

Już druga w historii okazja na zdobycie za darmo Remnant: From the Ashes na Epic Games Store

Odbierz bezpłatnie kolejne darmowe gry i skorzystaj w wyprzedaży oraz kuponów w Epic Games Store

Następny dzień z cyklem wydawania darmowych gier na Epic Games Store co dobę prawie aż do samego końca roku. Pofirma rozdaje pierwszą powtórkę. Ale to musiało się stać, co roku była podobna sytuacja, że niewielka część tytułów była już wcześniej w bezpłatnej ofercie Epic Games Store.Bardzo możliwe, że macie już w swojej kolekcji na Epic Games Store taką pozycję jakjuż ją przez tydzień od czwartku 13 sierpnia w 2020 roku. Był to naprawdę solidny prezent, bo swoją premierę miał rok wcześniej, więc Epic Games całkiem ładnie doposażył swoich użytkowników.Jak można przeczytać na karcie produktu - "survivalowa strzelanka akcji z trzeciej osoby osadzona w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez monstrualne stwory. Jako jedna z ostatnich nadziei ludzkości wyruszasz samotnie - lub u boku maksymalnie dwóch innych graczy - do walki z zabójczymi przeciwnikami i onieśmielającymi bossami, by spróbować wywalczyć przyczółek oraz odbudować i odzyskać wszystko to, co zostało utracone."Tak jak przez całą świąteczno-noworoczną promocję, grę możecie odebrać tylko przez dobę. Czyli. Później Epic Games Store zaoferuje kolejną pozycję niespodziankę. Żeby odebrać obecną, musicie udać się na jej kartę produktui po zalogowaniu na swoje konto potwierdzić dodanie do kolekcji w kilku prostych krokach. Ewentualnie możecie jej też poszukać w dziale sklepu aplikacji launchera